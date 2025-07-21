台積電（2330）回跌…前高就是1160元！直雲：本來就會拉回

台積電回跌，不過遇到前高本來就會拉回。

今天台股有拉回，但是不多，畢竟台積電的前高就是1160元，所以遇到前高都會拉回已經是每支股票的定律，所以我認為這不用擔心，台積電的法說會表現精彩，我認為會很快過前高，如果你想要來回做，萬一有一天直接過了不就虧大了！

今天的櫃買指數在平盤震盪，我的六虎將也是在平盤震盪，也沒有真的很強勢，但是也沒有真的轉弱，重點還是六虎將上周五已經有先大漲過一波，今天還可以微微的平盤我認為表現很好。

目前沒有很明顯的利空出現，大家都知道我說的沒有利空就是強力做多，完全不用擔心，我還是看好台股會補漲，讓我們全力地向前進吧！

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