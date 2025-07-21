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「極度貪婪」來了將回檔？狄驤這一數據更有用：透露半導體還有戲
貪婪指數已經來到極度貪婪區域，近期就有投資人好奇詢問我，這是否意味著大幅回測即將到來呢？
老實說，貪婪指數來到極度貪婪區域，通常會看到漲勢漸漸趨緩，轉為橫盤整理或漲多拉回，這都屬於多頭走勢的健康發展。
值得注意的是，貪婪指數高低與股市高低並沒有高度正相關，像是2020年11月，貪婪指數達到了90以上的高峰，並在後續半年一路回落，這段期間台股卻還是往上漲了約30%。
因此，貪婪指數的參考價值其實沒有很高。
相對的，我們認為觀察市場估值是否過高，更能排除雜訊。
例如，我們在之前跟大家分享過，Nvidia遠期本益比在 30倍以下意味著估值過低，50倍以上則是估值偏高。
回頭看可以發現，透過觀察 Nvidia遠期本益比的高低，確實可以找出市場相對過熱與過冷的時期。
目前 Nvidia遠期本益比為 39倍，意味著目前仍有不小的上漲空間。
所以說，我們可以從遠看到近，先看中長期指標的 Nvidia遠期本益比，再看中短線指標的貪婪指數，就不需要過於擔心市場來到極度貪婪區域，反而可以繼續關注上行空間仍大的半導體族群，以及透過觀察總經掌握其他好機會。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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