「極度貪婪」來了將回檔？狄驤這一數據更有用：透露半導體還有戲

貪婪指數已經來到極度貪婪區域，近期就有投資人好奇詢問我，這是否意味著大幅回測即將到來呢？

老實說，貪婪指數來到極度貪婪區域，通常會看到漲勢漸漸趨緩，轉為橫盤整理或漲多拉回，這都屬於多頭走勢的健康發展。

值得注意的是，貪婪指數高低與股市高低並沒有高度正相關，像是2020年11月，貪婪指數達到了90以上的高峰，並在後續半年一路回落，這段期間台股卻還是往上漲了約30%。

因此，貪婪指數的參考價值其實沒有很高。

相對的，我們認為觀察市場估值是否過高，更能排除雜訊。

例如，我們在之前跟大家分享過，Nvidia遠期本益比在 30倍以下意味著估值過低，50倍以上則是估值偏高。

回頭看可以發現，透過觀察 Nvidia遠期本益比的高低，確實可以找出市場相對過熱與過冷的時期。

目前 Nvidia遠期本益比為 39倍，意味著目前仍有不小的上漲空間。

所以說，我們可以從遠看到近，先看中長期指標的 Nvidia遠期本益比，再看中短線指標的貪婪指數，就不需要過於擔心市場來到極度貪婪區域，反而可以繼續關注上行空間仍大的半導體族群，以及透過觀察總經掌握其他好機會。

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