輝達H20解禁衝天！老謝「又示警」…反推爆：穩了上看200

美國政府鬆綁輝達（NVIDIA）H20晶片出口中國，激勵股價強勢飆升，執行長黃仁勳北京行更吸引市場目光。不過，財經媒體人謝金河近日在節目上發出示警，強調中國雖是AI關鍵市場，但輝達若無法守住技術優勢，恐怕會像特斯拉當初「交出技術、被中國追趕」一樣，未來面臨嚴峻挑戰。

謝金河分析，中國擁有全球最多AI研發人力、市場規模上看500億美元，H20進軍中國確實是大事，但也提醒黃仁勳不可掉以輕心。他以馬斯克當年讓中國掌握電動車生產技術、最後反被內捲為例，呼籲輝達要緊抓技術核心，別讓對手有可乘之機。

這番談話引起PTT熱議。多數網友對「反指標」氛圍毫不掩飾，紛紛留言「穩了!!QQ」、「那就是一直噴 一直噴」、「老黃這下真的要200了」、「穩了，上看200！」甚至有人直呼「謝金河開示＝買進訊號」、「老黃：穩了，真D謝謝老謝！」，看好輝達未來股價持續飆漲。

也有網友從技術面出發，強調輝達的優勢不僅來自晶片設計，「老黃的護城河是cuda呀…」、「除了cuda，還有代工的tsmc 華為都沒」，認為現階段中國難以超車。部分網友則酸味十足，表示「反指標老謝又開示了」、「歐印輝達」、「老謝冥燈!!!!」、「四兆美元市值的執行長需要你這咖指導」。

同時，不少人提及特斯拉當年被唱衰，結果股價照樣大漲，「特斯拉到現在也沒事 整天股價往上飆耶」、「變成特斯拉 你是說要開始狂噴嗎」、「一次奶兩個，感恩老謝」，甚至還有人調侃「老黃要世界首富了」、「這局穩了」、「200不是夢」。

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