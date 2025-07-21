50張台積電引爆家族爭產！「一人照顧五人分錢」女兒賣股繳稅挨告

「一人照顧，五人分錢」的爭產戲碼再度上演...台北地方法院近日審理一起母親遺產分配糾紛，焦點落在超過50張台積電股票；長女淑芬（化名）貼身照顧母親多年，獲授權管理財產，卻因售出6張台積電等股票用於安養及遺產稅支出，遭兩名手足控告侵占。

雖然檢方起訴偽造文書、詐欺取財，法官最終認定她無圖利自己，重點財產未變賣，判決無罪...事件一出，社群熱議「爭產現形記」，家族分配再成台灣家庭難解痛點。

本案不僅牽動家族親情，更突顯遺產稅高額負擔、財產分割程序複雜，掀起網友留言潮；有人直言「人在時都不管 人走了孝子孝女都回來了」、「才賣這麼一點也要告」、「50幾張台積電還不搶著照顧哦」，點出分產時的現實與人性拉扯。

不少聲音為實際照顧者抱不平，認為真正付出的人反而成為家產爭奪下的犧牲者。留言一針見血「全部丟給一人照顧 但錢一定要瓜分 看多了」、「平時只出一張嘴，也沒出錢出力照護，但爭產跑第一」，更有人直言「孝順還被告」、「這種人超多，生前不問不養 死後跑來爭產」，點出現實中照顧責任與遺產分配常常失衡。

同時，許多網友也聚焦在台灣現行遺產稅制度與分配機制上，普遍認為規則繁瑣、現金需求大，反而成為家庭紛爭的導火線。「一張6萬8的台積電..變112萬..遺產稅怎麼算阿幹」、「有專業的可以幫忙算怎麼避稅嗎...」類似疑問層出不窮，也有人直言「難得走正常路線繳稅還被罵也奇怪」，反映出對制度設計與公平性的集體質疑。

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