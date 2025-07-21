南韓全民領9500台幣消費券…鄉民狂刷「反觀」：台灣什麼時候發？

南韓政府為了刺激經濟、活絡內需，宣布從7月21日開始，分階段發放全民消費券，最高可達新台幣9500元（55萬韓元）。政策針對一般民眾與農漁村人口減少地區，消費券僅限傳統市場、小商家等特定通路，力求帶動地方經濟。消息一出，引爆PTT熱議，「反觀」成為留言區最大關鍵字。

根據南韓官方說法，第一階段每人可領15萬至45萬韓元，偏鄉再加發5萬，9月還有第二波10萬韓元補貼。消費券須於11月底前用完，且不能在大型超市、百貨公司、連鎖咖啡店消費，專注讓補貼回流小型產業。南韓官員表示，雖然大型電商無法受惠，但整體零售流通業仍可望受間接提振。

對比台灣，原PO酸味十足指出「家電有百年大同、汽車有裕隆」，認為台灣產業結構有本錢，反問「台灣人不需要一萬元」。不少網友則反駁，認為消費券和普發現金效果不同，留言區再度上演「反觀大戰」。

不少網友幾乎一面倒狂刷「反觀」，版面上「反觀」、「反觀」、「反觀」連發，有人還加碼表示「反觀 更反觀護航的跳針言論，滑天下之大稽」，酸味十足，展現台式社群獨有的調侃風格。

也有網友質疑政策效益與公平性，留言如「消費券是要反觀三小」、「買個菜就沒了」、「人民要的是重大建設，不是發個幾百幾千塊要幹嘛!!」同時，對於台灣現況流露無奈與羨慕「羨慕」、「反觀台灣什麼都沒有」、「台灣需要阿 又不是人人混科技業 或當科技業老闆」、「沒選舉領三小錢」。

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