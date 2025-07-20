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LINE Pay獲電支執照！他喊「全支付要加油」憂消費者選擇減少

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會表示，許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE Pay Money。圖／LINE Pay提供 ​
金管會表示，許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE Pay Money。圖／LINE Pay提供 ​

金管會正式核發電子支付執照給連加網路（LINE Pay），PTT網友熱議「電子支付戰國時代」正式開打。一名網友分享新聞指出LINE Pay將成立電支子公司，未來服務將全面整合進LINE平台生態圈，他忍不住感嘆「全支付你要不要多拚一點？」擔心一旦市場失衡，「真的出事會很恐怖」，言下之意憂慮市場過度集中風險。

報導指出，LINE Pay已獲金管會許可，將設立「連加電子支付公司」，讓用戶能在LINE生態系中享有更完整的儲值、轉帳、生活繳費等功能。這將結合LINE本身的龐大用戶數，形成一套從通訊、支付到金融的整合服務系統，未來更規劃申請跨境業務，企圖成為台灣支付市場主導者。

原PO點出此次LINE Pay取得電支牌照的關鍵影響，認為LINE原本已在支付生態佔有一席之地，如今進一步取得法源基礎將更具競爭力。與此同時，他也呼籲全支付應加快腳步提升福利與服務，否則在市場競爭中可能遭邊緣化，對消費者而言恐怕失去選擇權。

不少網友留言指出，LINE本身用戶基數龐大，加上與LINE Bank結合後，可望達成如微信支付般的整合服務，有人直呼「秦國要統一六國了」、「LINE Pay真的沒有對手」。部分網友進一步分析，新執照讓LINE從單純第三方支付跨入具備「儲值、收款」功能的電子支付平台，未來如能串接TWQR、穩定幣應用，發展潛力驚人。

另一方面，也有網友質疑LINE Pay雖然野心勃勃，但APP介面與使用流程仍顯複雜，有人批評「Line的服務綁太多太亂」、「每次要付錢都要開LINE、掃臉再跳轉圈，有夠難用」。還有網友表示雖不願被LINE綁架，但礙於通訊與支付便利性仍被迫使用，擔憂市場被壟斷後的創新與消費者權益將更難維護。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

電子支付 金管會 PTT LINE

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