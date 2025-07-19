只降美國車關稅惹議！網憂「市場大亂」：小心歐盟反制課稅

經濟部表明僅針對美國製汽車調降關稅，引爆PTT網友熱烈討論，有人直指「打預防針了，就只降美國進口」，更預測台灣賓士與汎德將首當其衝，直言「台灣美系汽車要崛起了？」面對歐系品牌表達不滿，網友多數不買帳，反嗆「不爽就去美國設廠啊」，甚至有人開酸「GLE會不會比GLC還便宜」，不少人更將矛頭指向台灣賓士，批評其抱怨聲浪最多。

根據媒體報導，台美正在協商關稅議題，我方擬將對美製車17.5%的進口關稅降至個位數甚至歸零。此舉引發歐系車廠憂慮，台灣賓士總裁金恩中公開表示反對，認為政府不應只給單一國家優惠，違反公平貿易原則。但經濟部強調談判為雙邊協議，僅適用台美之間，不會擴及他國。

原PO在PTT發文點出政府已「先打預防針」，強調關稅優惠將專屬美國，引申認為雙B品牌將面臨價格混亂的問題，甚至點名台灣賓士與汎德恐將「慘了」，並揣測美系車將迎來一波買氣。此一觀察也被部分網友認為是經濟部已默默預告降稅政策，且只針對特定產地。

對此，大量網友留言附和，有人調侃「不爽就移到美國生產阿」、「BMW有美國製的啊，哪像賓士一樣愛哭」，也有人酸說「你要公平，就叫你德國政府來談關稅協議」。還有車迷實際分析稅改可能帶來的價差效應，指出「GLE如果比GLC便宜，市場會大亂」、「水貨美製BMW直接屌打代理」。

另一方面，也有網友提醒需觀察歐盟與日本未來是否提出反制，認為「歐盟一定會來課你32%關稅」、「其他國家看到這政策也不會坐視不管」。有網友甚至直言，「這是川普逼各國來美國設廠的戰略」，「德國自己舔共，還想享美國待遇？」整體留言呈現看熱鬧與冷嘲熱諷並存的氛圍，對歐系車商的反彈聲浪普遍不具同情。

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