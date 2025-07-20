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美中關稅休戰再延三月挨酸「TACO又上線」 他猜：台灣稅率低於20％

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

針對媒體報導美中關稅休戰期可能再延三個月，一名網友在PTT指出，美國總統川普近期對中國展現「前所未有的柔軟態度」，只為爭取與習近平會面並簽署協議，嘲諷川普再次上演「TACO」（Talk A Commitment Over）劇本，讓原本預期的貿易強硬路線再度轉彎。該網友直言：「川普態度又放軟了，這樣台灣有望低於20%稅率了。」

對此，網友們幾乎一面倒表達不意外，許多人直指這是「一貫套路」，認為川普從來只敢對盟友強硬，對中國卻總是退讓，有人直白表示「川普最軟的那塊就是中國」，更調侃「他只是想參加閱兵吧」。不少人提到類似情境早已出現數次，「三個月後又三個月」，「一直延到下台就對了」，對川普能否堅守貿易立場普遍抱持懷疑態度。

也有網友從政策運作邏輯分析，指出川普此舉無非是為了選前操作，「進口商提前拉貨不斷炒高股市」、「壓抑通膨又能嗆聯準會」，形容這是一種「進口與政治雙贏的永動機」。更有人感嘆：「炒股從來沒有這麼簡單過」，直指川普根本是「多頭司令」。

另一方面，有部分網友關注政策效應，認為延長關稅休戰將使中國股市與經濟持續回穩，有利區域供應鏈發展；但也有人警告，這樣的「跪姿」會使美國談判籌碼不斷流失，未來恐被中方牽著走，直言「對盟友課重稅、對對手一直讓，外交邏輯全失」。

整體留言展現出對川普政策反覆的高度厭倦與無奈，不少網友提議乾脆一次延到卸任，以免市場持續被反覆拉扯。TACO已成網路上對川普貿易政策變來變去的代名詞，在一片戲謔與批判聲中，也凸顯市場對政策穩定性的高度渴望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普 TACO PTT

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