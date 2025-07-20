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川普關稅協議真有效？他搬歷史證據：今天簽約明天毀約

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

針對近期台美關稅談判進展，一名網友在PTT發文提出疑問：「怎麼確定這次川普的協議可以持續？」他回顧過往日、韓、墨等國曾與川普政府簽署協議，但最終仍難逃被加徵重稅的命運，質疑川普再次上任後，會否重演「說變就變」的戲碼，引發網友熱烈討論。

該網友整理歷年美國對外關稅政策，包括2019年與日本的協議，原本承諾不對日製車加徵關稅，現今卻課以25%；韓美FTA雖早已簽署，也在川普任內修訂，但如今韓國出口美國車款仍面臨同樣關稅；甚至在《美墨加協定》簽署後，加拿大與墨西哥現也被課徵35%關稅。他直言：「川普關稅政策說改就改，這次又怎麼能確定他不再發作？」

此番發言立刻引起網友共鳴，不少人戲稱「歷史協議都變成歷史文件」，酸說「今天簽署、明天反悔、後天毀約、一週後TACO」，諷刺川普政策毫無預測性。有網友指出，「唯一能確定的就是川普的不確定性」，「川普一覺醒來，稅率就改了」，更有留言打趣建議「去腦控川普」、「擲筊問神明」才有答案。

除了幽默調侃，也有網友分析背後動機，認為關稅是川普快速籌錢的手段，「進口商品連倉庫都沒進就能先收現金」，「與其對內加稅，不如對外加稅好操作」，直言加稅就是「短期現金流手段」，且未來無論換誰執政，「這種課稅思維可能會延續下去」。

另有部分網友提醒，面對川普的不確定性，市場應有心理準備，「走一步算一步，等他下台再說」，也有人指出這類政策反覆無常的風險，最終將逼使企業和市場學會更快速應變與資源重整。整體留言顯示，普遍對川普政府關稅承諾存有高度戒心，認為任何協議都可能隨時變調。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 日本 川普 墨西哥 台美 TACO PTT

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