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吃補貼、雇外勞⋯汽車公會喊降貨物稅惹議！網諷：把納稅人當冤大頭

聯合新聞網／ 綜合報導
對於汽車進口關稅調降，桃園市總工會副理事長劉勝銘表示，勞工團體對政府非常失望，談判黑箱作業，完全沒召開勞資政三方會談。示意圖／Ingimage
對於汽車進口關稅調降，桃園市總工會副理事長劉勝銘表示，勞工團體對政府非常失望，談判黑箱作業，完全沒召開勞資政三方會談。示意圖／Ingimage

美國與台灣進行關稅協商之際，汽車工業同業公會呼籲政府「應優先調降貨物稅，而非關稅」，引發PTT網友熱議。一名網友轉貼相關新聞後直言，台灣汽機車產業長年獲政府保護與補貼，卻未見實質成效，如今又以勞工失業為由反對降關稅，讓人質疑其正當性。他更批評業者雇用大量外勞卻又以「保護本國勞工」為由要求政策護航，直言「把納稅人當冤大頭」。

該網友認為，汽車公會的說法經不起推敲，汽車產業已享有數十年紅利，如今全球競爭激烈，若無競爭力就該淘汰。他更主張應善用「汽機車零關稅」作為籌碼，與美方換取其他產業的關稅讓利，並建議投資人應重新檢視汽車相關產業的競爭力與投資價值。

此一言論掀起留言區熱烈回應，多數網友認同其批判觀點，有人指出「補助幾十年，還是一點競爭力都沒有」，也有人質疑貨物稅真的調降後，車價是否會同步下調，「少了稅，結果售價都不變，是在肥了誰？」、「降稅是政府少收，車價不變是百姓吃虧」，不少人表示寧願政府收稅，也不想讓車商獨享好處。

也有部分網友從稅制公平與社會效益角度切入，指出貨物稅高達25%～30%對民生車輛而言不合理，「現在車是必需品，不是奢侈品」，認為應與關稅同步檢討。但也有聲音提醒，一旦政府鬆口降低貨物稅，勢必面臨財政缺口問題，「貨物稅收上千億，要怎麼補？提高持有稅嗎？」

最後，部分網友點出關鍵：「美國談的是關稅，不是貨物稅」，認為台灣若想促進國內車價合理化，應以全面稅改與提高產業競爭力為方向，而非單方面要求延續保護。整體而言，網友多傾向「關稅貨物稅一起檢討」、「競爭力不足就該被市場汰換」，對汽車產業再度尋求保護政策普遍抱持反感與不信任態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降稅 關稅 車價 貨物稅 美國 汽車產業 PTT

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