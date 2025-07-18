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關稅超過25％匯率要貶到35？他質疑央行可能性 網酸：當川普塑膠

聯合新聞網／ 綜合報導
台幣快速升值引發壓力。圖／聯合報系資料照片
台幣快速升值引發壓力。圖／聯合報系資料照片

有學者主張，若美方對台關稅超過25%，新台幣可能需貶值至35元才能緩解衝擊。PTT網友熱議「央行是否可能讓新台幣如此大幅貶值」。大多數人對此說法不以為然，認為這種說法既不切實際，也可能招致美國更嚴厲報復，諷刺聲浪不斷。

根據媒體報導，面對川普政府可能實施的高額關稅，學者主張若關稅升至25%以上，台灣匯率可能需貶至35元兌1美元，方能幫助出口商降低壓力。學者同時建議政府可允許以美元繳稅或支付外勞薪資，以減緩企業成本壓力。

對此，網友多數不買單，紛紛留言譏諷：「這是在公三小？」、「學者是不是滿手美金？」、「川普沒把你加到50%關稅就偷笑了」，認為若台灣貶值至35元，美國勢必將其列為匯率操縱國，反而會引來更多貿易制裁。有網友反問：「你打算吃多少制裁啊？」、「當老美塑膠袋嗎？」

部分網友也點出學者忽略的現實限制，認為貶值不僅無助改善現況，還可能導致進口成本大漲、國內通膨爆發。「貶到35，先炸的是國內物價」、「貶值對抗關稅？先撐過老百姓的民怨吧」，甚至有人指出政府根本無法隨意操控匯率，學者的建議如同空談。

也有較理性網友提出平衡觀點，認為學者雖有數據依據，但現實牽涉到國際政治與市場信心，操作空間極小，「講理論容易，做政策難」、「嘴巴喊貶，市場不一定買單」，強調匯率政策須兼顧出口與通膨壓力，不可能單為應對關稅就劇烈調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 通膨 美國 川普 台幣 匯率 PTT

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