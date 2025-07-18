分析師勝率高嗎？鄉民一面倒嘲諷：輸的都裝沒說過

「分析師的勝率真的高嗎？」有網友在PTT提問，並指出自己長期收看不同財經節目，發現不少分析師在發言時常避重就輕，對漲跌態度曖昧，事後又只回顧自己說對的部分，讓人懷疑是否只是話術操作，引發網友廣泛共鳴，留言區瞬間變成對分析師的信任投票與嘲諷大會。

原PO表示，近期聽到許多分析師針對外資空單與匯市變化大談「三部曲」可能引發大跌，但當台股反而逆勢大漲時，又紛紛轉口風宣稱「大獲全勝」，讓他質疑分析師的專業性與預測準確度是否真的高於普通投資人。

該文吸引大量網友熱烈討論，多數人對分析師信任度極低，直言「還不如丟銅板」、「勝率比猴子射飛鏢還低」、「說對的每天重播，說錯的當沒發生」。也有網友指出部分分析師的收入主力根本不在操作績效，而是來自收會員費與節目流量，「只要會說故事就能賺錢，勝率不重要」。

有趣的是，「哲哲」、「老蘇」等知名分析師頻繁被點名，許多留言調侃「相信哲哲，財富對折」、「連颱風假都預測錯還想預測股市」，更有人貼出其公開推薦的績效圖表，酸度破表。也有反向思維的網友分享「對做分析師勝率高達8成，笑到財富自由」，甚至有人建議「與其看他們，不如定期定額買0050」。

少數網友嘗試持平看待，指出若以技術面分析配合停損機制，分析師的建議仍有參考價值，關鍵是「投資人自己要能判斷」，不能盲目跟單或全信其言。還有人指出部分長期公開操作的分析師相對誠實，建議多觀察其買進與賣出紀錄，並評估時間軸是否一致。

整體而言，鄉民對分析師普遍不信任，認為多數是「馬後炮型專家」，甚至形容「比不上股板閒聊文」。面對資訊爆炸的投資環境，網友一致呼籲：「別當韭菜，看節目當娛樂就好。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。