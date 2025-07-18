台積電Q2財報爆表！投資人嗨喊「股價將創高」：川普打不贏

台積電17日公布第二季財報，單季稅後純益高達3982億元，每股盈餘達15.36元，不僅創下歷史新高，也遠超市場預期。消息一出，ADR夜盤大漲逾6%，讓不少網友振奮不已，笑稱「GG又偷偷噴出去了」，更預期明日台股開盤將見歷史高點。不過，也有網友酸言酸語，暗示利多消息過熱，「該不會又是開高走低的節奏吧？」

根據報導，台積電第二季毛利率達58.6%，營運表現亮眼，強勢回應市場對新台幣升值與全球景氣疑慮的擔憂。台積電ADR也因此在夜盤飆漲，盤中最高來到252.99美元，漲幅一度達6.5%。法人普遍認為，這份財報將強化市場信心，對台股大盤亦有正向帶動效果。

原PO在PTT發文指出「GG又趁晚上偷噴了」，引來大量股民留言響應。有網友哭訴「剛剛幾乎都沒撿到」、「三個月前那波川普亂搞被洗出場，現在只能含淚看噴」，也有人戲稱「只有川普能壓得住GG」、「台積電現在根本是川普打不贏的敵人」。

不少人預測台積電將帶動台股衝高，「明天掛1200離席」、「大盤月底創高穩了」、「GG開盤漲10元沒問題」。更有股民高呼「1200、1500不是夢」，氣氛相當樂觀。但同時也有謹慎聲音提醒「每次都先噴ADR，結果台股開高走低」、「這麼樂觀，出貨味濃」、「明天會不會又是拉GG出其他股票的老戲碼」。

部分空軍或仍在場邊觀望的網友則顯得悲觀，諷刺「川普快點拔刀救我們」、「空單被軋爆惹」、「明天大嘎空」。但也有人提出理性分析，指出雖然財報好看，但6月營收已有走弱跡象，認為短線利多已反應，不宜過度追價。

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