汽車工會怒斥「我們不是阿斗」掀戰火 遭反酸：降關稅自證

針對美台關稅談判恐開放汽車零關稅進口，桃園市總工會副理事長劉勝銘17日嚴詞抨擊政府黑箱作業，痛批未召開勞資政會談，也質問「汽車工人憑什麼被罵成阿斗？」但此番發言一出，PTT網友不僅毫無同情，反而群起諷刺「不是阿斗就降到零關稅證明看看」、「證明自己不是就不需要保護」。

該篇新聞指出，勞工代表認為政府對外談判過程缺乏透明度，導致產業工人對未來高度不安。劉勝銘表示，汽車產業就業人口約30萬人，且多為40歲以上中高齡，一旦失業再就業困難重重。更批評官員坐在冷氣房內「指派勞工轉職台積電」，顯見對基層困境毫無同理。

然而，這番苦情喊話並未獲得網友支持，反而激發反感。PTT留言區湧現大量反串與譏諷：「既然很強就不要怕零關稅」、「拿我們繳的稅金保護這些車廠，結果車還賣那麼貴」、「你們才是羞辱阿斗的元兇」。有網友直言，車價高、品質差才是民怨核心，「大家只是想買便宜又安全的車，關阿斗什麼事？」

不少人把矛頭對準車廠高層，認為「員工辛苦沒錯，但老闆不爭氣、靠補助賺飽」才是汽車產業形象差的主因。還有人質疑30萬就業人口數字誇大，「整個產業鍋蓋拉下來都算進來嗎？」、「工具機的問題也拿來扯汽車業，邏輯呢？」

儘管部分留言同情基層勞工，認為「制度錯的是政策，不是工人」，但輿論整體仍偏向要求產業證明自身競爭力。有網友總結道：「這是給汽車業證明自己的機會，如果不是阿斗，就該能挺過去。」

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