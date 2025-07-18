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台積電（2330）法說見5警訊？全網群嘲「看不見」：要噴了！

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電召開法說會。記者尹慧中／攝影
台積電召開法說會。記者尹慧中／攝影

台積電法說會前夕，市場媒體提出「五大隱憂」，引發PTT股板網友熱議。有網友轉貼相關報導，提醒投資人小心可能的變數，卻被網友戲謔「隱憂是不是隱形的意思？」、「警訊是空白嗎？」引來大量反串與吐槽，留言一面倒變成集體嘲諷空軍「太急了」。

該篇新聞點出法人圈擔憂台積電下半年面臨五項潛在挑戰，包括全年展望是否下修、新台幣升值導致的匯損、景氣看法轉保守、毛利率壓力升高，以及AI需求是否降溫。法人認為若法說會無法交出令人安心的訊號，可能動搖整體科技股投資信心。

但這項警訊卻在PTT上翻車。原PO分享新聞標題《台積電法說驚見警訊！半導體5大隱憂浮現》，網友立刻發動群嘲模式：「我懂了，就是沒有隱憂的意思」、「警訊：隱藏的警訊」、「這麼急發文，是不是空單滿倉？」還有人搞笑補充「12345 金木水火土，大吉大利」。

不少人用反串方式強調「完全看不見隱憂就是最大的隱憂」，更有網友表示「看來是要噴了」、「明天直接高開結束」，諷刺原PO意圖恐嚇市場的行為，也調侃這種「放話踩煞車」的老招早已無效。

此外，也有人指出這篇文章發布時機過早，內容根本是法說前的預測，並未反映實際會議結果。部分網友反問：「你到底是多空哪邊的？」、「會不會其實是在幫多軍鋪路？」整體留言形成「空軍崩潰、多軍狂歡」的熱鬧景象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

空軍 台積電 PTT

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