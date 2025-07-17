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謝金河自爆被詐騙集團退榜…從冠軍退至47名！被狂噓：本人更強、詐團都不敢用

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河自嘲「我曾經是詐騙集團第一名」引發網友熱議，許多人以輕鬆語氣討論他在投資圈的「反指標」地位，認為詐騙集團也開始換人冒名。本報資料照片
謝金河自嘲「我曾經是詐騙集團第一名」引發網友熱議，許多人以輕鬆語氣討論他在投資圈的「反指標」地位，認為詐騙集團也開始換人冒名。本報資料照片

名嘴與投資名人長年被詐騙集團盯上，但隨著網路流行語與市場風向，連「本尊」也難逃網友吐槽。今周刊董事長謝金河近日自曝，自己曾是詐騙集團最愛冒名的對象，如今卻退到47名，引發PTT網友一片「反指標」調侃。

據報導，謝金河提到，假冒詐騙影片猖獗多年，「我曾經是詐騙集團第一名，現在退到47名」他特別強調，所有跟投資有關的訊息「都跟我無關」，提醒民眾小心受騙。根據統計，2024年被冒名次數最多的是486先生，高達6618則，超越其他名人。

謝金河也補充，AI合成雖然擬真度高，但聲音語調仍有差異，請大家務必留意真假辨識。

多數網友對於謝金河自嘲「被詐騙集團退榜」這件事不留情面吐槽，認為他「反指標」本尊更勝詐騙集團。留言包括「反指標」、「連詐騙集團都不想用了」、「聽老謝的搞不好比被詐騙虧更多」、「本人比詐騙集團還會騙」、「詐騙集團發現老謝比他們還沒誠信」、「用老謝名義會被噴爛誰要用」，呈現一片酸言酸語風向。

另一派網友則以幽默方式參與討論，笑稱「詐騙集團比本尊還準」、「486那個可能不是冒名他就是詐騙集團」、「你還是我們心中的第一名」、「本人比假的還像假的」、「詐騙集團都知道誰的受眾比較單純」。也有網友點出本質問題，「客群的智商決定詐團要冒名誰」、「其實現在也…」、「看這排名就知道客群在哪了」、「老謝是真假都看不懂的」、「反著做就好了多簡單」，直言這類現象其實反映出特定受眾的心態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 詐騙集團 反指標

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