鄉民齊問「保護汽車產業」真有那麼重要嗎…真相是：收稅、企業回捐再一手？

近期有網友在PTT股板發文，質疑台灣為何要長期保護汽車產業，認為與半導體、金融等關鍵產業相比，汽車業的戰略價值有限。原PO直言：「台灣汽車產業保護那麼多年也不見成績，也不是什麼國防這種國家不能放的產業」，更提出「保護汽車產業讓台灣吃更高的關稅是不是不太合理？」並建議可參考越南、印尼放棄貿易壁壘換較低關稅的作法，質疑政策背後的邏輯。

在該篇討論串下，網友留言呈現一面倒風向，幾乎一致認為「保護」只是表面理由，真正原因是政府不捨得龐大稅收。「稅收錢多多啊 捨不得放」、「光汽車稅金就多少錢了 你捨得放下嗎」、「貨物稅就是政府合法搶劫，再來都多講的」、「滿滿的稅收，吸血老百姓。保護只是籍口」，多數人直指稅金才是核心，並點名汽車貨物稅、關稅每年合計逾千億，是政府長年依賴的「肥肉」。

也有部分網友從就業面、工業發展等角度切入，提到「汽車工業可以養活很多人」、「汽車產業是工業之母，造一台車可以養活多少供應鍊」，但仍有人反駁「不保護會有很多人失業，不要以為只有裕隆納智捷，國瑞、台灣本田、三陽、和大、帝寶、正新這些企業有可能會裁員或外移」。

部分網友也點出政治與利益糾葛，「裕隆集團政治獻金排行前五，不香嗎？」、「政府補助車企，企業回捐...，懂不懂？」、「收稅賺一手 財團再給政治獻金又賺一手」。更有人直接形容「官商勾結」、「衣食父母 結案」，質疑長年稅收政策背後存在政商互利現象。

對於原PO主張仿效越南、印尼以開放換取較低關稅，則有網友反酸「你現在感受到的痛苦 就是未來美國人要感受到的痛苦」、「關稅的本質就是政府搶錢，這次只是美國跟各國政府搶」，並指出國內汽車稅制多年未改革，原因在於「要砍一塊就要補一塊，沒有產業想被課稅，所以維持不動最方便」。

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