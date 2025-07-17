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台積電（2330）最年輕副總李文如傳接輝達台灣區總經理！驚訝：底價不都被知道了？

聯合新聞網／ 綜合報導
李文如傳將接任輝達台灣區總，網友熱議「台積電底價全曝光？」「競業條款能避得掉嗎？」引發業界與社群雙重關注。圖／台積電提供
李文如傳將接任輝達台灣區總，網友熱議「台積電底價全曝光？」「競業條款能避得掉嗎？」引發業界與社群雙重關注。圖／台積電提供

台積電資材管理副總李文如，短短2年成為公司最年輕副總之一，近日傳出因個人因素請辭，外界盛傳她將接任輝達（NVIDIA）台灣區總經理。對此消息，輝達並未正面回應，但已在半導體圈掀起討論熱潮。

李文如是六年級生，資歷橫跨蘋果、高通等國際大廠，被外界認為具備強大談判與管理實力。她在台積電掌管每年約新台幣3兆元的採購業務，不只協調千家供應商，更強化了與各大夥伴的合作效率。由於其經歷突出，未來是否加入輝達，動向備受矚目。

網友關注焦點集中在「底價」、「採購背景」與「競業條款」。有網友提到「知道底價 殺價殺死你」、「輝達買台積電晶片會有折扣嗎？」；也有人表示「這他媽沒違反競業條款？」、「直接空降會比較好嗎？當下面努力的是傻子」。

學歷話題同樣延燒，留言如「台大化學碩士有夠爛」、「笑死都工作幾年還在戰學校」等，另一派則強調「有點不太合理，她是東吳大學畢業，然後台大化學碩士。台積電&輝達一大票人比這個優秀」。不少人認為「能當到這個職位手挽很強，也跟GG本身議價權高有關」。

不少留言認可她能力，「這人很厲害私大化學系畢業 竟然可以當到台積副總」、「真心神人」、「她的資歷這麼顯赫，竟然還會被酸」。也有網友認為「採購本身就沒什麼技術性」、「但台積也有HR升到副總 公司大什麼奇怪的事情都有」。

目前輝達尚未證實人事異動，業界普遍好奇李文如是否真的接棒？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 半導體 2330台積電

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