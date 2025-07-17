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川普喊話可口可樂「改用真甘蔗糖」 美版快樂水要變味？網友一片討論

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣布可口可樂將改用真甘蔗糖，引發網友熱議。美國現行多用玉米糖漿，蔗糖改配將牽動成本、口感與原料供應，墨西哥蔗糖可樂、台灣手搖飲糖漿話題全被帶出。圖／可口可樂提供
川普宣布可口可樂將改用真甘蔗糖，引發網友熱議。美國現行多用玉米糖漿，蔗糖改配將牽動成本、口感與原料供應，墨西哥蔗糖可樂、台灣手搖飲糖漿話題全被帶出。圖／可口可樂提供

美國總統川普再拋話題，17日於Truth Social發文表示，已與可口可樂溝通，促成美國可樂全面改用「真正的甘蔗糖」，並稱這會是公司正確的一步，「你們會看到的，這樣就是比較好！」此舉立刻在PTT掀起熱議，不少網友調侃川普「能連配方都管」、「論喝可樂的資歷，懂王是真的懂」，甚至直問：「是不是最近可樂的口味讓老人川投顧不適應？」

川普在Truth Social宣稱，已成功說服可口可樂在美國市場採用真甘蔗糖，感謝決策高層支持，強調這將讓產品更好喝。他寫道：「這將會是他們非常正確的一步——你們會看到的。這樣就是比較好！」網友討論焦點則包括美國現行可樂配方（以高果糖玉米糖漿為主），以及蔗糖與玉米糖漿在風味、成本上的差異。

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有網友直言，「川寶還能下配方耶、今晚噴可口可樂嗎、成分變貴怎噴」，也有人幽默表示「論喝可樂的資歷，懂王是真的懂」、「我終於能回糖廠工作了」、「可樂用真蔗糖，百事也會跟吧」。

另一派則關注生產成本及原料問題，「成本會上升很多，甘蔗糖貴很多」、「玉米果糖對身體不好，但便宜一半」、「美國有種甘蔗喔？」；更有網友提到墨西哥可樂用蔗糖較受好評，台灣手搖飲則是果糖「台灣的肥宅快樂水是什麼糖？」。

也有留言反酸「這是當皇帝嗎？公司產品成份也可以上下其手？」「一百年後，你們喝的可樂要感謝川前總統哦！」、「可口可樂回歸經典，(?)」、「會不會像麥香紅茶10元鋁箔包跟寶特瓶版的差異？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

甘蔗糖 川普 可口可樂

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