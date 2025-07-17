力挺中國製造！黃仁勳：輕視華為的人極其天真…「生意人場面話、青鳥崩潰中」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日接受陸媒訪問時，直言「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真」，認為華為是厚積薄發、極具實力的科技巨頭。黃仁勳還點名中國AI企業進步神速，強調中國在模型和應用層面發展「難以置信」，引發市場與PTT網友熱烈討論。

黃仁勳指出，目前已經有不少中國企業預訂H20晶片，隨著美國政府放行出口許可，輝達也將恢復對中銷售。他強調能夠再次對中國市場供貨「感到非常高興」，直呼這是「非常、非常好的消息」。H20為輝達專為中國市場設計的AI加速器，雖然屬於「閹割版」，但市場關注其銷售與中國本土競爭加劇。

PTT股板對黃仁勳發言反應分歧，有人酸「老黃很會做生意，對哪邊都說好話」、「生意人嘛，場面話一流」，也有人認為「賣鏟子當然這樣講，越多人買越賺」，「中國能用很便宜的成本把你的東西抄走」。不少網友認為黃仁勳的發言很懂「甲方文化」，但也質疑「這麼厲害，華為的東西為什麼都要抄襲？」、「盤古AI被爆抄襲阿里巴巴」。

另一方面，也有網友大讚黃仁勳務實，強調「重視競爭對手才是正常的」、「中國本來就很強」、「頂尖的人真的強」，認為市場規模大、競爭激烈，本就是現實。對於中國是否能趕超美國科技業，意見依然分歧，有人感慨「量變終究會發生質變」、「現在用輝達，不代表未來也會用」。

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