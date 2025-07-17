快訊

薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

「和我們的貿易額不大」 川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

力挺中國製造！黃仁勳：輕視華為的人極其天真…「生意人場面話、青鳥崩潰中」

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（16）日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」，進行開幕演講。 路透 路透通訊社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（16）日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」，進行開幕演講。 路透 路透通訊社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日接受陸媒訪問時，直言「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真」，認為華為是厚積薄發、極具實力的科技巨頭。黃仁勳還點名中國AI企業進步神速，強調中國在模型和應用層面發展「難以置信」，引發市場與PTT網友熱烈討論。

黃仁勳指出，目前已經有不少中國企業預訂H20晶片，隨著美國政府放行出口許可，輝達也將恢復對中銷售。他強調能夠再次對中國市場供貨「感到非常高興」，直呼這是「非常、非常好的消息」。H20為輝達專為中國市場設計的AI加速器，雖然屬於「閹割版」，但市場關注其銷售與中國本土競爭加劇。

編輯推薦

PTT股板對黃仁勳發言反應分歧，有人酸「老黃很會做生意，對哪邊都說好話」、「生意人嘛，場面話一流」，也有人認為「賣鏟子當然這樣講，越多人買越賺」，「中國能用很便宜的成本把你的東西抄走」。不少網友認為黃仁勳的發言很懂「甲方文化」，但也質疑「這麼厲害，華為的東西為什麼都要抄襲？」、「盤古AI被爆抄襲阿里巴巴」。

另一方面，也有網友大讚黃仁勳務實，強調「重視競爭對手才是正常的」、「中國本來就很強」、「頂尖的人真的強」，認為市場規模大、競爭激烈，本就是現實。對於中國是否能趕超美國科技業，意見依然分歧，有人感慨「量變終究會發生質變」、「現在用輝達，不代表未來也會用」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 美國 NVIDIA H20

延伸閱讀

傳台灣關稅「大罷免」後才公布…行政院低調回應！遭嗆：不敢正面回應就是真的

台灣關稅高於32％？外交部「不能說樂觀盡力談判」…被讚最誠實一次

掛牌首日就開紅盤！009810搶下藍籌股風口 首檔標普全球100 ETF亮相賺錢了

市值型ETF黑馬現身…00938擊敗0050、006208！老牛：靠三招突圍、上半年報酬稱王

相關新聞

川普喊話可口可樂「改用真甘蔗糖」 美版快樂水要變味？網友一片討論

美國總統川普再拋話題，17日於Truth Social發文表示，已與可口可樂溝通，促成美國可樂全面改用「真正的甘蔗糖」，並稱這會是公司正確的一步，「你們會看到的，這樣就是比較好！」此舉立刻在PTT掀起

力挺中國製造！黃仁勳：輕視華為的人極其天真…「生意人場面話、青鳥崩潰中」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日接受陸媒訪問時，直言「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真」，認為華為是厚積薄發、極具實力的科技巨頭。黃仁勳還點名中國AI企業進步神速，強調中國在模型和應

鮑爾99％會被開除？聯準會將失去獨立性「美元隨便印、利率降至0」

美國聯準會主席鮑爾傳出將遭開除，引發市場與PTT網友熱議。川普盟友、佛州眾議員露娜15日晚間在X平台爆料，強調自己「99%確定」鮑爾很快就會被解職，並稱消息來源「非常認真」，此舉隨即成為全球金融圈矚目

宏達電（2498）飆漲停！猜新品有利多…被酸：存股台積電不如「紅姐」

宏達電（2498）發表新品預告後股價飆漲，一名網友在PTT分享新聞並興奮直呼「開盤不到20分鐘就漲停」，並感嘆這波可能真有大利多，引來眾多網友回應。有網友熱情力挺喊話「存股台積電不如宏達電」，也有人懷疑是否又是一波短線操作的舊戲碼，整起事件迅速點燃股板討論熱潮。

上半年營收出爐 誰能抵擋關稅與匯損夾擊？3選股方向 12檔高成長強勢股出列

上市櫃公司上半年營收已全部出爐，緊接是財報密集發布期。眾企業第二季財報勢必受新台幣升值影響。建議投資人可從營收觀察，並參考3個趨吉避凶的選股方向

印尼19％關稅…付出的代價也小！狄驤：好消息是台灣進口車有望降價？

印尼付出的代價也不小，川普表示將對印尼徵收19％關稅，但印尼對美國則是 0關稅，且印尼還要向美國購買 45億美元的農產品、150億美元的能源產品，以及 50架波音飛機。 照這種狀況來看，各國對美國0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。