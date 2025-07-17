快訊

薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

「和我們的貿易額不大」 川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

鮑爾99％會被開除？聯準會將失去獨立性「美元隨便印、利率降至0」

聯合新聞網／ 綜合報導
佛州眾議員爆「99%確定鮑爾將被開除」，川普動作引市場譁然，PTT網友熱議聯準會獨立性與美債風險，金融市場短線震盪。(歐新社)
佛州眾議員爆「99%確定鮑爾將被開除」，川普動作引市場譁然，PTT網友熱議聯準會獨立性與美債風險，金融市場短線震盪。(歐新社)

美國聯準會主席鮑爾傳出將遭開除，引發市場與PTT網友熱議。川普盟友、佛州眾議員露娜15日晚間在X平台爆料，強調自己「99%確定」鮑爾很快就會被解職，並稱消息來源「非常認真」，此舉隨即成為全球金融圈矚目焦點。

根據外媒報導，川普近來不滿鮑爾遲遲未降息，多次表態不支持其續任。15日川普更以聯準會總部翻修成本超支為由，認為這可能構成開除理由。美國財政部長貝森特同日證實，鮑爾繼任人選的正式程序已啟動。市場隨即產生連鎖反應，美元指數走弱，美債TLT）重挫，不少投資人憂心事態升溫。

在PTT股板，原文貼文「YOU ARE FIRED! (FED版)」引發留言串燒，有人開玩笑「不是100%我可是不信的喔」、「川普要搞大的了」、「美債跌成狗屎」。不少網友認為，川普若真能隨意開除鮑爾，聯準會獨立性恐受損，美元信心、國債市場將受巨大衝擊，甚至有人直言「聯準會失去獨立性」、「美元隨便印」、「利率降至0」。

但也有部分網友持保留態度，認為鮑爾任期快屆滿，程序正義難突破，「要開早開了 拖到現在才喊 想太多」、「川普說的話你還信？」、「能火早火掉了」等聲音頻傳。還有投資人分析，川普與其硬開，不如指定自家人選慢慢架空鮑爾權力，對市場傷害較小。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鮑爾 降息 聯準會 美債 川普 TLT

延伸閱讀

00878本季配息猜0.5元？存股哥：我的王牌…張數跟股息肯定越來越多

台灣關稅高於32％？外交部「不能說樂觀盡力談判」…被讚最誠實一次

美將公布對台關稅⋯他問：該賣台積電、006208？一票人勸空手等抄底

宏達電（2498）飆漲停！猜新品有利多…被酸：存股台積電不如「紅姐」

相關新聞

川普喊話可口可樂「改用真甘蔗糖」 美版快樂水要變味？網友一片討論

美國總統川普再拋話題，17日於Truth Social發文表示，已與可口可樂溝通，促成美國可樂全面改用「真正的甘蔗糖」，並稱這會是公司正確的一步，「你們會看到的，這樣就是比較好！」此舉立刻在PTT掀起

力挺中國製造！黃仁勳：輕視華為的人極其天真…「生意人場面話、青鳥崩潰中」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日接受陸媒訪問時，直言「任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真」，認為華為是厚積薄發、極具實力的科技巨頭。黃仁勳還點名中國AI企業進步神速，強調中國在模型和應

鮑爾99％會被開除？聯準會將失去獨立性「美元隨便印、利率降至0」

美國聯準會主席鮑爾傳出將遭開除，引發市場與PTT網友熱議。川普盟友、佛州眾議員露娜15日晚間在X平台爆料，強調自己「99%確定」鮑爾很快就會被解職，並稱消息來源「非常認真」，此舉隨即成為全球金融圈矚目

宏達電（2498）飆漲停！猜新品有利多…被酸：存股台積電不如「紅姐」

宏達電（2498）發表新品預告後股價飆漲，一名網友在PTT分享新聞並興奮直呼「開盤不到20分鐘就漲停」，並感嘆這波可能真有大利多，引來眾多網友回應。有網友熱情力挺喊話「存股台積電不如宏達電」，也有人懷疑是否又是一波短線操作的舊戲碼，整起事件迅速點燃股板討論熱潮。

上半年營收出爐 誰能抵擋關稅與匯損夾擊？3選股方向 12檔高成長強勢股出列

上市櫃公司上半年營收已全部出爐，緊接是財報密集發布期。眾企業第二季財報勢必受新台幣升值影響。建議投資人可從營收觀察，並參考3個趨吉避凶的選股方向

印尼19％關稅…付出的代價也小！狄驤：好消息是台灣進口車有望降價？

印尼付出的代價也不小，川普表示將對印尼徵收19％關稅，但印尼對美國則是 0關稅，且印尼還要向美國購買 45億美元的農產品、150億美元的能源產品，以及 50架波音飛機。 照這種狀況來看，各國對美國0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。