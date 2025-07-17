鮑爾99％會被開除？聯準會將失去獨立性「美元隨便印、利率降至0」

美國聯準會主席鮑爾傳出將遭開除，引發市場與PTT網友熱議。川普盟友、佛州眾議員露娜15日晚間在X平台爆料，強調自己「99%確定」鮑爾很快就會被解職，並稱消息來源「非常認真」，此舉隨即成為全球金融圈矚目焦點。

根據外媒報導，川普近來不滿鮑爾遲遲未降息，多次表態不支持其續任。15日川普更以聯準會總部翻修成本超支為由，認為這可能構成開除理由。美國財政部長貝森特同日證實，鮑爾繼任人選的正式程序已啟動。市場隨即產生連鎖反應，美元指數走弱，美債（TLT）重挫，不少投資人憂心事態升溫。

在PTT股板，原文貼文「YOU ARE FIRED! (FED版)」引發留言串燒，有人開玩笑「不是100%我可是不信的喔」、「川普要搞大的了」、「美債跌成狗屎」。不少網友認為，川普若真能隨意開除鮑爾，聯準會獨立性恐受損，美元信心、國債市場將受巨大衝擊，甚至有人直言「聯準會失去獨立性」、「美元隨便印」、「利率降至0」。

但也有部分網友持保留態度，認為鮑爾任期快屆滿，程序正義難突破，「要開早開了 拖到現在才喊 想太多」、「川普說的話你還信？」、「能火早火掉了」等聲音頻傳。還有投資人分析，川普與其硬開，不如指定自家人選慢慢架空鮑爾權力，對市場傷害較小。

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