快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼19％關稅…付出的代價也小！狄驤：好消息是台灣進口車有望降價？

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
印尼為爭取關稅優惠，須向美國購買農產品、能源與波音飛機，凸顯川普式談判背後的實質代價。路透
印尼為爭取關稅優惠，須向美國購買農產品、能源與波音飛機，凸顯川普式談判背後的實質代價。路透

印尼付出的代價也不小，川普表示將對印尼徵收19％關稅，但印尼對美國則是 0關稅，且印尼還要向美國購買 45億美元的農產品、150億美元的能源產品，以及 50架波音飛機。

照這種狀況來看，各國對美國0關稅或是超低關稅應該是不變的趨勢，好消息是台灣進口車有望降價，更好的狀況就是受到進口車降價影響，連國產車一起降，某程度來說對通膨也有幫助。

值得注意的是，美商務部長盧特尼克表示，美國開放 Nvidia H20晶片對中出口是稀土談判的一部分。

這意味著有籌碼的國家確實能換取更多談判空間，台灣的籌碼之一是全球無可取代的半導體重鎮。

或許能看到15%以下的關稅包括部份半導體關稅豁免，可能這幾天就會有結果了，讓我們繼續看下去。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 川普 印尼 H20

延伸閱讀

川普宣布印尼關稅19％！被瘋狂吐槽：「波音爛貨」狂買50架

關稅就是要拖過「大罷免」再公布！輿論狂轟：屆時跪好跪滿不要不信

台灣關稅高於32％？外交部「不能說樂觀盡力談判」…被讚最誠實一次

0056長期穩健、00940等待發酵、00882一年大漲…誰好？先問自己5個問題

相關新聞

印尼19％關稅…付出的代價也小！狄驤：好消息是台灣進口車有望降價？

印尼付出的代價也不小，川普表示將對印尼徵收19％關稅，但印尼對美國則是 0關稅，且印尼還要向美國購買 45億美元的農產品、150億美元的能源產品，以及 50架波音飛機。 照這種狀況來看，各國對美國0

匯損只波及大公司？內行指「4常遇情境」：影響無所不在、連定存也難逃

今天在群組裡看到大家熱烈討論「匯損」這個話題，發現好多朋友都因為匯率變動而心痛，這不就是血淋淋的經驗談嗎？來跟大家分享一下群組裡的精彩（？）對話，看看大家都是怎麼面對匯損的！ 情境一：海外投資與公司營收 有朋友提到公司營收是美金，結果遇到台幣升值，整個營收都被匯率吃掉，真是欲哭無淚！另一位朋友也分享了他們公司原本預計賺大錢，結果因為匯率換算變成大虧，甚至發不出獎金，還要面對銀行催繳的壓力。

大學生模擬投資大賽172%報酬率奪冠 他：漲停過的，就會再漲停

股票「有潛力」的意思，是指上漲時漲幅比其他個股更猛，且更容易觸及漲停。參考過去的線圖時…

他22歲投資股票和虛擬貨幣賺到1億韓元 揭密「為什麼你買的股票不會漲？」

投資股票時，大家應該都曾想過「為什麼我的股票不會漲？」「為什麼我的報酬率這麼慘？」這類的問題…

川普再放話：或許小國一律10%以上關稅！ 股民疑苦中作樂「三萬點來囉」

美國總統川普再拋關稅震撼彈。7月15日受訪時表示，將針對「較小的國家」發出關稅通知，可能「一律課10%以上」。美國商務部長盧特尼克進一步說明，這一波將針對非洲與加勒比海國家，因與美國貿易赤字不嚴重，在

關稅「曖昧不明」反成大利多…分析師喊18％？遭酸：那御用媒體早就狂吹特吹了

美國川普政府已針對多國祭出高額關稅，從加拿大的35%、歐盟與墨西哥的30%、到越南突襲式從原本預期的11%跳升至20%，各國陸續「開獎」，唯獨台灣至今仍未被點名。分析師林鈺凱直指，這反映出川普一貫的談

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。