印尼19％關稅…付出的代價也小！狄驤：好消息是台灣進口車有望降價？

印尼付出的代價也不小，川普表示將對印尼徵收19％關稅，但印尼對美國則是 0關稅，且印尼還要向美國購買 45億美元的農產品、150億美元的能源產品，以及 50架波音飛機。

照這種狀況來看，各國對美國0關稅或是超低關稅應該是不變的趨勢，好消息是台灣進口車有望降價，更好的狀況就是受到進口車降價影響，連國產車一起降，某程度來說對通膨也有幫助。

值得注意的是，美商務部長盧特尼克表示，美國開放 Nvidia H20晶片對中出口是稀土談判的一部分。

這意味著有籌碼的國家確實能換取更多談判空間，台灣的籌碼之一是全球無可取代的半導體重鎮。

或許能看到15%以下的關稅包括部份半導體關稅豁免，可能這幾天就會有結果了，讓我們繼續看下去。

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