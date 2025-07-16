大學生模擬投資大賽172%報酬率奪冠 他：漲停過的，就會再漲停

有潛力的股票如前面所說，就是一旦上漲就會大幅噴出的股票。然而，大幅上漲固然重要，但維持上升趨勢也極為關鍵。不帶上影線且經常達到漲停的股票，可說是最適合交易的股票。

股票「有潛力」的意思，是指上漲時漲幅比其他個股更猛，且更容易觸及漲停。參考過去的線圖時，經常進入漲停的個股就是適合交易的標的。因此有句話說「漲停過的，就會再漲停」。大幅上漲固然重要，但一定要觀察上漲後能否維持。

本文出自《散戶交易天才15萬滾10億的最強短線操作攻略》 大多數市場投資人在短線操作時會參考過去的經驗和線圖來交易，若是曾經大幅上漲且經常達到漲停的個股，很多人會毫不猶豫就砸大筆資金進去。然而，若是每次上漲都無法維持漲幅且經常出現上影線的個股，即使有股價上漲的時刻，許多人也會認為那是出貨的好時機，因此隨時可能再次下跌的機率很高。所以，交易時最好盡量避開這類股票。

以三富土建為例，在2023 年5 月22 日和5 月23 日開始明顯呈現上漲走勢時，連續兩天都進入漲停。由於有了連續兩天漲停的紀錄，市場投資人就會認為三富土建這檔個股如果再次受到矚目，有可能還會再漲一波。

之後在2023 年6 月19 日也真的達到漲停，使其在受到投資人關注的日子裡，成了輕易上漲10％左右的個股。就像前面說的，像這樣在近期有漲停紀錄的個股，之後也能相對容易進入漲停。

〔圖76〕是SELVAS Healthcare 在2023 年3 月至9 月的日K 線圖。該股在2023 年8 月2 日曾出現過漲停。8 月2 日以後，投資人開始抱持著「如果行情看好，可能會再次漲停」的想法買賣SELVAS Healthcare。此後，SELVAS Healthcare 在2023 年9 月6 日和9 月22 日也出現了漲停紀錄。

〔圖77〕是SELVAS Healthcare 在 2022 年12 月至2023 年6 月的日K 線圖。從2023 年2 月20 日首次漲停開始，一直到2 月23 日、2 月24 日、2 月27 日、3 月21 日，共漲停了五次。這種經常進入漲停的個股，由於持有者期待在大幅上漲的日子會再次漲停，因此死都不賣並追加買進，而其他人也積極買進，使其成為容易上漲的個股。

比起分析市值、股數、流通比例等數據，這樣回顧過去的日K 線圖是更快速且更準確地找出容易上漲個股的方法。然而，即使是有潛力的個股也不能隨時買進，必須特別注意。在短線交易中，只有當這類個股成為受到最多關注的主導題材龍頭股時，才能相對容易上漲，而並非總是會上漲。

〔圖78〕是CanariaBio 的日K 線圖。這是一檔在2023 年初出現過多次紅K 線且有兩次漲停的潛力個股，但在短短六個月後，股價就從高點腰斬至四分之一。

隨著日K 線圖中出現空頭排列，再加上失去市場關注，儘管是有潛力的個股，仍然慘澹下跌。必須注意的是，即使是有潛力的個股也不會總是上漲，只有在受到市場關注時才會相對容易上漲。

不過也存在像〔圖79〕ODTech 這樣，一上漲就容易形成上影線的個股。經常出現上影線的個股，一旦上漲，投資人就會爭相賣出，而且因為投資人對此有不佳的歷史投資記憶，從機率上來看，這類股票未來也不容易維持上漲。

經常產生上影線的個股，可能是股票的大戶在股價上漲時大量拋售，或者各種不同的理由，但無需複雜地解釋原因，只要檢視最近的日K 線圖就能輕鬆分析。

就如同目前為止所觀察到的，有潛力的個股不一定會達到漲停，經常形成上影線的個股也不會總是下跌，但查看過去的線圖對於判斷上漲空間，以及是否持續上漲會有很大的幫助。

（本文出自《散戶交易天才15萬滾10億的最強短線操作攻略》作者：洪仁基 譯者：張鑫莉)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。