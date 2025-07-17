美推制裁俄油500%關稅法案！他指「對中國影響有限」：軍工股成大贏家

美國國會兩黨議員提案對購買俄羅斯能源的國家課徵500%關稅，一名網友在PTT分享新聞，他認為此舉對中國影響有限，反倒是印度與土耳其將首當其衝。他諷刺指出，普丁白天與川普談笑風生，晚上仍狂轟基輔，顯示戰爭毫無收斂跡象，「軍工股才是火到燙手的王者」。

據報導，共和黨與民主黨議員合作提出《制裁俄羅斯能源法案》，將對持續購買俄羅斯石油、天然氣與鈾礦的國家徵收高達500%的懲罰性關稅，目的是削弱俄羅斯戰爭資金來源。法案預計8月送交國會審議，目前獲得跨黨派支持，但白宮對總統豁免權限仍存保留，條文仍在協調中。

原PO直言，中國與美國貿易早已「脫鉤」，即使課稅也難以重創其經濟；相較之下，印度與土耳其恐將承受真正壓力。他對法案實質效果抱持懷疑，認為俄羅斯與盟友仍可透過油管、繞道交易繼續出口能源；同時強調烏俄戰火未歇、導彈持續攻擊，「軍火與國防產業才是真正受惠者」。

網友對此反應兩極，一派認為法案只是「政治宣示大於實質效果」，質疑美國如何追查貿易來源，「都不走SWIFT了，查得到才有鬼」，甚至開酸「油桶貼上『有毒』字樣就能辨識？」、「制裁制裁，怎麼不課8964%？」不少人認為，美中俄三方早已建立避制裁機制，美國只能象徵性動作。

也有網友認為法案若真落實，可能助長油價飆升，進一步推高美國通膨，對自身經濟未必有利，「為了烏克蘭讓美通膨爆炸？川普又不是傻子」、「課稅後反而台灣塑化類股發大財」。還有人提醒過去中美貿易戰145%關稅後的劇本可能再現，警告若真開課，恐將再掀全球供應鏈動盪。

此外，有部分網友呼應原PO觀點，認為軍火產業將持續成為地緣衝突的最大贏家，「普丁狂炸、軍工狂漲」、「股市再怎麼亂，軍工就是贏家」。也有網友揶揄「這不是制裁，是幫軍火商敲鑼打鼓開紅盤」，顯示對地緣政治與國際經濟現實的深刻不信任。

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