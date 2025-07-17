南韓談判卡關 驚爆美方獅子大開口！網怒：4000億美元基金「根本搶劫」

南韓與美國談判破局，一名網友在PTT分享新聞指出，美方要求南韓設立與日本規模相同、達4000億美元的「製造業合作強化基金」，質疑這是否也是台美談判進展緩慢的原因，引發眾多網友討論。網友大多震驚於美方開出的「天文數字」條件，更有人形容這根本不是談判，而是「入室搶劫」。

根據媒體報導，美國在7月10日與南韓談判期間，提出成立大規模投資基金的要求，金額約為南韓2025年國家預算的八成。該基金主要用途為支持南韓企業赴美設廠、投資當地產業，意在提振美國製造業。消息傳出後，南韓內部雖已召開會議商討，但對是否接受此要求仍未有定論，亦引發外界對其主權財政壓力的擔憂。

原PO在文中感嘆，美韓談判之所以卡關，可能正是因為面臨與日本類似的「金錢外交」壓力，他也推測台灣過去相關談判受阻，或許也有相同背景。他並呼籲其他投資人一同關注這類國際經濟談判背後的真實邏輯，質疑「川普隨時丟個大數字下來嚇人，根本難以招架」。

網友留言普遍對美方要求感到錯愕，不少人直呼「這不是談判，是勒索」、「根本是現代版貢品」，並酸稱「保護費開到這種程度，比大唐朝貢還狠」。也有網友冷嘲「川普用嘴就要韓國掏出一整年預算」、「南韓該不會要再破產一次吧？」甚至有人戲稱這是「駐韓美軍維護費新包裝」。

另一方面，也有理性派分析，這是美國針對中長期產業鏈布局的手段，目的是要求盟友實際投入資源協助美國重建製造業。網友指出，這種做法看似霸道，但日本已先行同意，讓南韓難以拒絕。此外，部分留言更進一步推測台灣未來恐面臨相同壓力，「之前喊要成立海外主權基金，不就是在鋪路嗎？」

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