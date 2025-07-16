他22歲投資股票和虛擬貨幣賺到1億韓元 揭密「為什麼你買的股票不會漲？」

為什麼你買的股票不會漲？

投資股票時，大家應該都曾想過「為什麼我的股票不會漲？」「為什麼我的報酬率這麼慘？」這類的問題。自己持有的股票就是不漲，反而虧損愈來愈大的原因，多半可歸結為一點：因為對已大幅上漲的高股價感到壓力，而不敢買進龍頭股。

1.因為只買進自己喜歡的股票

若想靠投資賺錢，大家必須買的不是自己喜歡的股票，而是多數人喜歡的股票。愈受市場追捧的龍頭股，股價漲幅就愈大。愈受歡迎，漲得愈高，上漲的時間也愈長。如果我喜歡的股票別人不喜歡，那麼即使股價想漲也漲不了，最終可能會持續下跌，變成連自己也不喜歡的股票。

2.因為買進只有自己知道的股票

龍頭股作為熱門股，在大多數市場投資人眼中都有很高的知名度。如果買了大家不熟悉且流動性差的股票，然後認為雖然現在市場不關注，但未來可能會受到市場矚目而繼續投資，這不僅會損失立即的獲利，還浪費了機會成本，是相當愚蠢的行為。

本文出自《散戶交易天才15萬滾10億的最強短線操作攻略》 要在股市中透過短線操作賺錢，大家必須時刻記住：每天都要掌握市場動態，專注於熱門的龍頭股。若是買進無人知曉的股票後，認為自己找到了被埋沒的珍珠，這種想法只是錯覺罷了。股市不是尋寶的地方。大家一定要記住，股票市場就像是選美比賽。

3.因為買進便宜股票

有些人因為當前市場主導題材和龍頭股已急遽上漲而顯得昂貴，於是想買相對被低估的股票。從長期來看，購買當前被低估的股票而非泡沫化的股票，並等待其上漲可能是正確的投資方法。

然而，短線操作時，已經上漲許多的個股更有可能繼續上漲。在市場中被視為龍頭股且吸引眾多目光的股票，一旦上漲就會大幅上漲，而且上漲時間會拉更長。該漲的就會漲，股市就是這樣運作的。

強勢題材的龍頭股一旦出現小小的回檔，就會有一堆想買進的人排隊等著加碼，因此能夠長期持續上漲。即使後續有其他跟風的股票也上漲，但當龍頭股停止上漲並下跌之際，這些跟風的個股往往會比龍頭股跌得更慘。

4.因為不知道什麼時候會上漲

股市的時機真的非常重要。然而，要知道哪一檔股票何時會上漲是相當困難的。即使是我，如果要我隨機選一檔股票預測它會漲或跌，也完全無法準確預測。因為我是在開盤後才掌握熱門題材和龍頭股，並利用「只有龍頭股才有高機率展現強勢」這個原則，所以不可能預測所有股票的走勢。

即使是好股票，也無法知道股價要等多久才會上漲，更無法預測會漲到什麼程度，這完全是個未知數。不僅如此，在持續投資的過程中，也無法預知市場會出現什麼變數。

若投資的企業出現無法預期的問題，散戶能做的只有承擔損失並賣出股票。此外，如果因為結婚、不動產交易、照顧家人等必須握有資金的事件而急著賣出股票時，就算不是理想的價格也必須出場。由於無法預知股票何時上漲，所以大家必須牢記，無論再好的股票也難以預測漲跌的時機。

5.習慣短期獲利，卻長期忍受虧損

當獲利時，大家往往很容易賣掉股票；但當虧損時，卻無法輕易賣出。損失規避傾向是人類的天性之一，意味著當人們面對相同金額的獲利和損失時，損失所帶來的情緒波動更為強烈。這種損失規避傾向也會影響投資。

當股票出現虧損時，情緒會介入決策過程，使人無法理性判斷，導致輕易賣出像龍頭股這類獲利的股票，卻認為虧損中的股票撐一下就會上漲，或者認為跌了這麼多，現在該輪到這檔股票上漲了，這都是不正確的態度。因為股市的走勢通常與一般想法背道而馳。

上漲的股票會持續上漲，下跌的股票也會持續下跌。正因為不了解這一點，所以大多數人會過早賣出上漲中的龍頭股而限制了獲利，卻一直撐著持有下跌的股票而擴大損失，而且會為了攤平成本而在虧損的股票上加碼，這真的是最糟糕的習慣。

此外，追加買進持續下跌的股票，這就像在演唱會演出結束後觀眾都離席了，你卻獨自高喊著安可一樣。這種習慣必須立刻戒掉。

（本文出自《散戶交易天才15萬滾10億的最強短線操作攻略》作者：洪仁基 譯者：張鑫莉)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。