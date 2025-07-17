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黃仁勳唐裝亮相盛讚中國AI！他讚「商人典範」：輝達還會再漲

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳16日上午出席北京舉辦的鏈博會開幕式，並在其後回應媒體詢問。記者廖士鋒／攝影
輝達執行長黃仁勳16日上午出席北京舉辦的鏈博會開幕式，並在其後回應媒體詢問。記者廖士鋒／攝影

黃仁勳穿著唐裝亮相鏈博會，一名網友在PTT指出，黃仁勳除了使用中文演講，更大力稱讚中國AI模型是世界級水準，讓人驚呼「老黃真的很懂」，也期待輝達台積電的後續表現。不過原PO也提醒，未來仍須關注川普是否將推出晶片稅，成為影響市場的最大變數。

根據新聞內容，黃仁勳出席「中國國際供應鏈促進博覽會」時，罕見換下招牌皮衣，改穿唐裝登場，並在演講中稱中國AI是全球進步的催化劑，盛讚中國開源模型如DeepSeek、阿里與騰訊都具備世界水準，輝達將持續深化與中國合作。他也透露，H20已獲美方許可，將開始對中國市場出貨。

發文者對此高度肯定，認為黃仁勳展現極高商業手腕與市場敏感度，不僅服裝展現親和力，中文演講也顯示其對中國市場的重視。他樂觀看待輝達後續股價，甚至預期「今晚輝達續漲、美積電可期」，同時也謹慎提醒市場仍須提防政治風險，特別是川普可能釋出的出口管制或新稅制。

許多網友留言力挺黃仁勳的作法，稱他是「生意人典範」、「八面玲瓏最會做人」，更有人說「他怎麼穿都帥」、「爸爸真帥」，認為這種靈活身段與文化尊重正是企業領袖應有的表現。還有網友幽默指出，「這才是真正的台灣商人R」、「收美金就不是賺中國錢，學著點」。

但也有部分網友抱持負面看法，批評黃仁勳「舔到極致」、「為了賺錢沒底線」，認為這種明顯的商業操作不值得推崇，更有言詞激烈者譏諷他為「香蕉黃」、「沒人性只要錢」。部分政治立場鮮明的用戶也質疑其是否為中國背書，對其立場感到失望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 川普 台積電 中文 中國市場 PTT

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