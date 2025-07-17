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宏達電（2498）飆漲停！猜新品有利多…被酸：存股台積電不如「紅姐」

聯合新聞網／ 綜合報導
宏達電15日在全球HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息。圖／路透社
宏達電15日在全球HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息。圖／路透社

宏達電（2498）發表新品預告後股價飆漲，一名網友在PTT分享新聞並興奮直呼「開盤不到20分鐘就漲停」，並感嘆這波可能真有大利多，引來眾多網友回應。有網友熱情力挺喊話「存股台積電不如宏達電」，也有人懷疑是否又是一波短線操作的舊戲碼，整起事件迅速點燃股板討論熱潮。

宏達電日前在社群平台貼出「Ready for What's New」訊息，預告未來將有新產品發表，主打創新與智慧生活應用。消息一出市場反應熱烈，16日開盤短短20分鐘即爆出逾萬張大量，股價強攻漲停板至41.5元，買單更高達2.4萬筆。

原PO在貼文中表示自己對這波漲勢感到振奮，認為宏達電這次可能有實質利多，並揣測將推出跨時代產品。發文最後他更喊出「存股台積電不如OOO」，暗示投資人可重新考慮對宏達電的信心與期待。

對於這波上漲，有不少網友跟風喊「紅姐帶你飛」、「買都買了」，甚至還出現「虛擬紅姐」和「VR女友」等想像，有人開玩笑說「搭上AI熱潮出VR女友一定賺」，也有老股民回憶「從1300跌下來等了解套」，表示紅姐概念總讓人又愛又怕。

不過也有理性派提醒，宏達電過去就多次以新品或合作消息引爆行情後迅速回跌，「每年都來這套」、「漲一兩根就倒貨」的聲音此起彼落。部分網友質疑這波是否再度是短線主力炒作，建議觀察實際產品與營收落地情況，才不會再度重演高點追高的悲劇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

紅姐 宏達電 台積電 PTT

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