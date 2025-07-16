川普再放話：或許小國一律10%以上關稅！ 股民疑苦中作樂「三萬點來囉」

美國總統川普再拋關稅震撼彈。7月15日受訪時表示，將針對「較小的國家」發出關稅通知，可能「一律課10%以上」。美國商務部長盧特尼克進一步說明，這一波將針對非洲與加勒比海國家，因與美國貿易赤字不嚴重，在政策排序上影響較低。

由於川普未明確列出名單，也未定義「小國」標準，台灣是否被納入引發網友高度討論。有網友直指：「台灣也算小國嗎？那就是10%了？」、「三萬點來囉！」、「如果真的10%，早就開香檳了，還需要等？」

不少網友對台灣被歸類為「小國」的可能性持保留態度，強調要看經濟體與對美貿易順差規模，而非地理面積。留言指出：「台灣可是美國第七大貿易逆差國」、「我們根本不在他口中的那群國家裡」、「川普說的是非洲和加勒比海，跟我們無關吧」。

也有網友以嘲諷語氣表示：「三萬點來囉」、「如果台灣真的只有10%，媒體早就吹爆了」、「這些小國是出口量體很小的國家，不要硬湊」。

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