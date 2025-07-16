快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

川普再放話：或許小國一律10%以上關稅！ 股民疑苦中作樂「三萬點來囉」

聯合新聞網／ 綜合報導
川普預告將對「小國」課徵10%以上關稅，網友熱議台灣是否包含在內，有人喊出「三萬點來囉」，也有人反問「我們哪裡小？」中央社
川普預告將對「小國」課徵10%以上關稅，網友熱議台灣是否包含在內，有人喊出「三萬點來囉」，也有人反問「我們哪裡小？」中央社

美國總統川普再拋關稅震撼彈。7月15日受訪時表示，將針對「較小的國家」發出關稅通知，可能「一律課10%以上」。美國商務部長盧特尼克進一步說明，這一波將針對非洲與加勒比海國家，因與美國貿易赤字不嚴重，在政策排序上影響較低。

由於川普未明確列出名單，也未定義「小國」標準，台灣是否被納入引發網友高度討論。有網友直指：「台灣也算小國嗎？那就是10%了？」、「三萬點來囉！」、「如果真的10%，早就開香檳了，還需要等？」

不少網友對台灣被歸類為「小國」的可能性持保留態度，強調要看經濟體與對美貿易順差規模，而非地理面積。留言指出：「台灣可是美國第七大貿易逆差國」、「我們根本不在他口中的那群國家裡」、「川普說的是非洲和加勒比海，跟我們無關吧」。

也有網友以嘲諷語氣表示：「三萬點來囉」、「如果台灣真的只有10%，媒體早就吹爆了」、「這些小國是出口量體很小的國家，不要硬湊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普

相關新聞

匯損只波及大公司？內行指「4常遇情境」：影響無所不在、連定存也難逃

今天在群組裡看到大家熱烈討論「匯損」這個話題，發現好多朋友都因為匯率變動而心痛，這不就是血淋淋的經驗談嗎？來跟大家分享一下群組裡的精彩（？）對話，看看大家都是怎麼面對匯損的！ 情境一：海外投資與公司營收 有朋友提到公司營收是美金，結果遇到台幣升值，整個營收都被匯率吃掉，真是欲哭無淚！另一位朋友也分享了他們公司原本預計賺大錢，結果因為匯率換算變成大虧，甚至發不出獎金，還要面對銀行催繳的壓力。

川普再放話：或許小國一律10%以上關稅！ 股民疑苦中作樂「三萬點來囉」

美國總統川普再拋關稅震撼彈。7月15日受訪時表示，將針對「較小的國家」發出關稅通知，可能「一律課10%以上」。美國商務部長盧特尼克進一步說明，這一波將針對非洲與加勒比海國家，因與美國貿易赤字不嚴重，在

關稅「曖昧不明」反成大利多…分析師喊18％？遭酸：那御用媒體早就狂吹特吹了

美國川普政府已針對多國祭出高額關稅，從加拿大的35%、歐盟與墨西哥的30%、到越南突襲式從原本預期的11%跳升至20%，各國陸續「開獎」，唯獨台灣至今仍未被點名。分析師林鈺凱直指，這反映出川普一貫的談

台灣關稅高於32％？外交部「不能說樂觀盡力談判」…被讚最誠實一次

美國對台灣的「對等關稅」將在8月1日生效，外界關注稅率是否會高於原先傳聞的32%。外交部政務次長陳明祺於7月16日在立法院表示，目前「不確定」具體稅率，強調談判期間難以公開細節，並坦言「不能說樂觀，我

長期投資…買不會倒的大企業股價就會漲？市值排名慘絕人寰剩「2檔」

如果能夠以便宜的價格買進優質股票，然後長抱，獲得高報酬率的機會就相當大。藉由複利效應，…

證交所擴大開戶對象！網憂「移工炒股」人頭戶風險：割外勞韭菜

證交所宣布將自10月起開放「無戶籍國民」可開立證券帳戶，引起網友熱烈討論。有人認為政策背後有助於普惠金融，但也不乏質疑聲音，擔心將成為詐騙集團與人頭戶的溫床。「準備收割外勞了嗎？」「割韭菜割到黑戶？」等留言紛紛出現，甚至有人戲稱未來將出現「移工股神」、「黑戶抬轎」等新奇景象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。