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關稅「曖昧不明」反成大利多…分析師喊18％？遭酸：那御用媒體早就狂吹特吹了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣關稅遲未公布，分析師喊「18%是大利多」激怒鄉民，批評聲浪四起，質疑「根本是騙散戶上車」。中央社
台灣關稅遲未公布，分析師喊「18%是大利多」激怒鄉民，批評聲浪四起，質疑「根本是騙散戶上車」。中央社

美國川普政府已針對多國祭出高額關稅，從加拿大的35%、歐盟與墨西哥的30%、到越南突襲式從原本預期的11%跳升至20%，各國陸續「開獎」，唯獨台灣至今仍未被點名。分析師林鈺凱直指，這反映出川普一貫的談判策略，也暗示「台灣可能被課的稅率只有18%」，對股市來說反成大利多。

林鈺凱認為，市場最怕的是不確定，而非利空。若台灣最後真的僅落在15～20%區間，反而優於多數競爭對手，將帶來「轉單紅利」與市場信心提振。他甚至預測，若稅率真如他所說落在18%，國安基金未來宣布退場，也可能成為政府提前掌握利多的訊號之一。

不過，不少網友對此說法提出強烈質疑，認為這種「先喊再說」的劇本，根本是「騙散戶上車」，若真的18%早就該高調宣傳，不可能拖到現在還在「蓋牌」。

有人反問「真的18%大利多 怎麼會開不了口？」，更有人直指「18%現在御用媒體早就狂吹特吹了」，諷刺之意滿滿。也有人用考卷比喻嘲諷道「我說我考試考100分，但考卷不能給你看」，更有留言寫下「民進黨：關稅已經談好18%了，但我最不愛炫耀，低調一點」，質疑若真如此利多，為何至今還在蓋牌？

除了懷疑稅率數字的真實性，許多網友更對專家頻頻喊價的操作感到不滿，直言「記住那些自信滿滿說關稅是幾%的ID」、「18+10差不多」、「本來課10都毀天滅地，現在課20是大利多，呵呵呵」。甚至有網友形容這波輿論像是「喪事喜辦」，懷疑背後有人刻意營造利多氣氛來誘導進場。「慢公布、低稅率、股票漲，這種劇本只有御用媒體在演」、「18%我們黨早就大內宣了，還用得著你傻逼分析師說嗎」、「妖孽不要害死散戶」等留言，直指這場關稅未定的劇碼，根本像是在演戲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國 民進黨 川普 分析師

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