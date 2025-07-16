長期投資…買不會倒的大企業股價就會漲？市值排名慘絕人寰剩「2檔」

大股東想的，和你不一樣

如果能夠以便宜的價格買進優質股票，然後長抱，獲得高報酬率的機會就相當大。藉由複利效應，長期投資能在股市中創造最大的投資報酬。以下是2023 年7 月，韓國股市市值排名前十五的上市公司，大多數公司的股價都呈現長期上漲趨勢，許多個股都締造了亮眼的成績。

觀察2023 年韓國市值排名前幾名的個股，半導體企業如三星電子、SK 海力士，二次電池概念股如LG 新能源、浦項製鐵控股、三星SDI、EcoPro BM，汽車業如現代汽車、起亞汽車，以及網路平台企業如NAVER 和Kakao 等。

許多人認為市值排名前段的企業從過去就是大企業，股價長期以來都持續上漲，因此可能會認為只要投資不會倒閉的大企業並耐心等待，股價總有一天會上漲，所以長期投資的難度不高。

但真的是這樣嗎？讓我們來看看2000 年1 月市值排名前十五的個股（見圖10）。對比2000 年1 月和2023 年7 月的股價，2000 年當時市值排名前幾名的企業中，至今仍維持在市值前段的，只剩下三星電子、浦項製鐵控股。

因為隨著時代變遷，主導市場的產業也發生了變化。2000 年初期，正值電子通訊開始普及，因此通訊、電機、電子概念股占據市值排名前幾名。

本文出自《散戶交易天才15萬滾10億的最強短線操作攻略》 股價上漲並非只因為公司不會倒閉，只有那些能展現超越當前投資人預期的績效的企業，才能在長期中維持上升走勢。要在個股投資上成功，需要具備卓越的市場與企業分析能力，此外還需要透過持續監控市場和企業動態來因應變化。

在長期投資中，為了獲取複利收益，投資人往往不會提領獲利，反而會持續增加投資金額。但當加碼時，一次的判斷失誤就可能導致長期累積的獲利減少或歸零，因此嚴謹的風險控管很重要。長期投資個股雖然能運用複利效應，是最有可能帶來高報酬的投資方式，但同時也是難度最高的股票投資策略。

不是「買入並持有」就好

假如選擇深具潛力的企業並長期投資的話，在低估值時期耐心等待一段時間，才有可能會獲得高報酬。但是在投資的時候，不僅要考慮順風順水的時候，也要考慮最壞的情形。集中投資特定企業並長期投資的方式，雖然也可能帶來高額報酬，但同時也具有一定的風險。

如果信任且投資的企業發生貪汙或工廠火災等事件，大多數投資人是無法預測和防範的。即使能夠研究和分析企業的經營狀況、財務健全性、競爭力等因素，但是並無法防止外部風險。

此外，即使沒有外部風險發生，要了解企業未公開的內部情況也相當困難。即使透過長期投資成功地累積了可觀的財富，如果投資的企業遇到無法應對的風險，仍可能損失累積至今的投資金額而慘賠。

綜觀前述內容，要持續進行成功的長期投資，需要具備多項要素：無不可抗力之外部風險的環境、企業本身無風險的環境、具備如同大股東或董事長等級的企業營運資訊掌握能力，以及有能力篩選出股價可望上漲的企業，並耐心等待其上漲。

由於投資期間較長，所以需要考量的面向眾多，在投資過程中也很有可能會遇到阻礙。許多人誤以為長期投資就是買了放著不管就好，但實際上，相較於短線操作，長期投資不僅需要研究的內容更多、風險也更高，心態調適也非易事。若要在長期投資中獲得成功，真的要持續研究及追蹤企業與產業，分散投資，並且沉著冷靜地等待。

（本文出自《散戶交易天才15萬滾10億的最強短線操作攻略》作者：洪仁基 譯者：張鑫莉)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。