台灣關稅高於32％？外交部「不能說樂觀盡力談判」…被讚最誠實一次

美國對台灣的「對等關稅」將在8月1日生效，外界關注稅率是否會高於原先傳聞的32%。外交部政務次長陳明祺於7月16日在立法院表示，目前「不確定」具體匯率，強調談判期間難以公開細節，並坦言「不能說樂觀，我們盡力在談判」。

此次立法院外交國防委員會召開會議，旨在報告台美關稅談判進度。然而，多數部會首長未出席，僅由次長或副局長代表。

雖然外交部書面報告提及多項關鍵議題已「凝聚共識」，但陳明祺面對媒體追問時，僅表示談判過程涉及「機敏」，存在「Give and Take」，僅能確認政府將維護國家和產業利益，並確保國人健康與糧食安全。他重申，雖有進展，但細節不便透露。

對於關稅是否會超過32%的問題，陳明祺再次回應「我們都不確定」，並指出外交部正積極掌握相關變數。他強調，目前無法對談判結果抱持樂觀態度，只能全力以赴。

陳明祺的保守發言立即在PTT上引發熱烈討論，許多網友認為這是政府近期最「誠實」的一次表態，因為連「樂觀」都無法提及。鄉民們普遍表達對談判結果的擔憂，諸如「真的涼了」、「比32%高就笑死」等言論，同時也有人聯想到股市動向，顯示普遍的焦慮情緒。

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