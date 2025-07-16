快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

川普加關稅至100％只是演給大家看？數據揭俄美貿易額不到1％ 制裁形同虛設

聯合新聞網／ 切老滾雪球
俄羅斯主要出口產品集中於原油、天然氣、煤炭與黃金，最大買家來自中國與歐洲，僅不到1%出口流向美國。即便美國對俄羅斯祭出高額關稅，對俄國經濟實際影響有限，反映俄美貿易關係早已大幅萎縮。（路透）
俄羅斯主要出口產品集中於原油、天然氣、煤炭與黃金，最大買家來自中國與歐洲，僅不到1%出口流向美國。即便美國對俄羅斯祭出高額關稅，對俄國經濟實際影響有限，反映俄美貿易關係早已大幅萎縮。（路透）

川普俄羅斯關稅應該是故意演給大家看的吧？普亭畢竟是他的好兄弟，怎麼可能嚴厲制裁呢？

編輯推薦

根據美國貿易代表署（USTR）2024年的數據，俄羅斯對美國的商品出口總額為31.2億美元，相較2023年的47億美元大幅下降約34.2%。出口美國產品包括化肥和鈾等物資及基礎原料，主要為非農產品。

俄羅斯出口美國的貿易總額僅佔其出口總量4919億美元的0.63%，且因俄烏戰爭及相關制裁，俄美貿易額持續減少，2024年已降至1992年以來最低水平。

根據《World’s Top Exports》2024年的數據，俄羅斯五大出口產品，佔其總出口的62.7%，包括：

1.原油：約佔總出口的50%以上

2.精煉石油：衍生自原油的產品

3.天然氣：約佔總出口的20%，因其清潔燃燒和高效率而需求持續增長

4.煤炭：俄羅斯是全球煤炭出口的主要國家之一

5.未加工黃金：高價值出口品

俄羅斯63.4%的出口產品主要銷往中國（14%）以及歐洲、南韓和日本。僅中國一國就佔俄羅斯總出口總額的14%（約600億美元），主要產品包括石油、天然氣、煤炭、鐵礦石和海產品。

其餘則是歐洲各國，加起來超過50%，其中荷蘭就佔了8.6%（約300億美元），主要為石油和天然氣。德國：6%（約500億美元），主要為能源資源（石油和天然氣）。土耳其為5.4%（約100億美元），主要為能源產品。

從地域分佈看，俄羅斯50%的商品出口銷往歐洲，39.9%銷往亞洲。美國不到1%，美國關稅加到100%，的確不痛不癢。俄羅斯約70%的GDP由國內消費驅動，顯示內需在經濟中佔據更重要的地位。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國 普亭 川普 俄羅斯

延伸閱讀

傳台灣關稅「大罷免」後才公布…行政院低調回應！遭嗆：不敢正面回應就是真的

進口車塞爆港口！就為「等降稅」：車商敢不降？等著庫存爆量

川普宣布印尼關稅19％！被瘋狂吐槽：「波音爛貨」狂買50架

9點44分台股大盤直接突然爆拉？直雲：因為市場快訊傳「這件事情」

相關新聞

川普加關稅至100％只是演給大家看？數據揭俄美貿易額不到1％ 制裁形同虛設

川普對俄羅斯加關稅應該是故意演給大家看的吧？普亭畢竟是他的好兄弟，怎麼可能嚴厲制裁呢？ 編輯推薦稱「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議課徵100%關稅 根據美國貿易代表署（USTR

他丟美債後再買回「重壓TMF」 看好價差收益漲！遭酸又一隻債蛙

美債該買了？一名網友在PTT分享自己的投資策略調整，原先均衡配置於SSO、TQQQ與美元資產，如今因應全球政經氣氛詭譎、美債殖利率逼近5%、股市技術指標過熱等因素，決定大幅加碼美國長天期公債ETF「TMF」。此舉引發網友熱議，不少人對其大膽重壓三倍槓桿債券的操作表示驚訝，留言在「你會輸」與「你會贏」之間分歧對立，激起投資版一波激辯潮。

進口車塞爆港口！就為「等降稅」：車商敢不降？等著庫存爆量

川普對等關稅政策壓力下，台北港進口車潮成堆，三萬輛新車曝曬、吹海風，卻遲遲無人提領。關稅是否下調未明，讓消費者與車商陷入膠著，也引爆網友熱議「不降就不買」、「車商敢不降？等著庫存爆量」。 事件整

關稅就是要拖過「大罷免」再公布！輿論狂轟：屆時跪好跪滿不要不信

美國關稅懸而未決，外交部最新說法雖釋出「多項關鍵議題已凝聚初步共識」的訊息，但PTT網友看破手腳，直指政府此舉明顯是要拖到7月26日大罷免之後才公布結果，嘲諷「跪好跪滿不要不信」。社群一面倒認為，在其

川普宣布印尼關稅19％！被瘋狂吐槽：「波音爛貨」狂買50架

美國總統川普再度出手，宣布與印尼達成貿易協議，對印尼產品徵收19%關稅，同時要求印尼大量採購美國能源、農產品及50架波音飛機。這項協議消息一出，立刻在PTT引發熱烈討論，不少網友質疑「波音爛貨又推銷出

美智庫示警台灣地緣風險！網酸「台積電送川普」優勢早沒了

川普關稅政策風波再起，儘管台灣擁有無可取代的半導體優勢，美國智庫卻警告台灣恐面臨更大的地緣風險。一名PTT網友分享相關新聞並強調「有優勢就有籌碼」，認為台積電對美投資與台灣擴廠計畫足以安定局勢，但此番言論引發網友嘲諷「GG都送去美國了還談什麼優勢」、「穩了？恐成這樣」，更有留言狠批川普與美國對台策略根本是假友誼、真剝削。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。