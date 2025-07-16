川普加關稅至100％只是演給大家看？數據揭俄美貿易額不到1％ 制裁形同虛設

川普對俄羅斯加關稅應該是故意演給大家看的吧？普亭畢竟是他的好兄弟，怎麼可能嚴厲制裁呢？

根據美國貿易代表署（USTR）2024年的數據，俄羅斯對美國的商品出口總額為31.2億美元，相較2023年的47億美元大幅下降約34.2%。出口美國產品包括化肥和鈾等物資及基礎原料，主要為非農產品。

俄羅斯出口美國的貿易總額僅佔其出口總量4919億美元的0.63%，且因俄烏戰爭及相關制裁，俄美貿易額持續減少，2024年已降至1992年以來最低水平。

根據《World’s Top Exports》2024年的數據，俄羅斯五大出口產品，佔其總出口的62.7%，包括：

1.原油：約佔總出口的50%以上 2.精煉石油：衍生自原油的產品 3.天然氣：約佔總出口的20%，因其清潔燃燒和高效率而需求持續增長 4.煤炭：俄羅斯是全球煤炭出口的主要國家之一 5.未加工黃金：高價值出口品

俄羅斯63.4%的出口產品主要銷往中國（14%）以及歐洲、南韓和日本。僅中國一國就佔俄羅斯總出口總額的14%（約600億美元），主要產品包括石油、天然氣、煤炭、鐵礦石和海產品。

其餘則是歐洲各國，加起來超過50%，其中荷蘭就佔了8.6%（約300億美元），主要為石油和天然氣。德國：6%（約500億美元），主要為能源資源（石油和天然氣）。土耳其為5.4%（約100億美元），主要為能源產品。

從地域分佈看，俄羅斯50%的商品出口銷往歐洲，39.9%銷往亞洲。美國不到1%，美國關稅加到100%，的確不痛不癢。俄羅斯約70%的GDP由國內消費驅動，顯示內需在經濟中佔據更重要的地位。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。