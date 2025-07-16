進口車塞爆港口！就為「等降稅」：車商敢不降？等著庫存爆量

川普對等關稅政策壓力下，台北港進口車潮成堆，三萬輛新車曝曬、吹海風，卻遲遲無人提領。關稅是否下調未明，讓消費者與車商陷入膠著，也引爆網友熱議「不降就不買」、「車商敢不降？等著庫存爆量」。

事件整理來看，專家提醒長期停放雖有曝曬和海風吹拂疑慮，但短期損傷有限。港邊塞車原因，正是車商和消費者都在等政策明朗，不少原本該交付的特斯拉等新車，也因此一延再延。民眾普遍認為，即使關稅降了，車價未必能大幅優惠，消費端只能繼續觀望。

PTT上觀點火花四射。一派網友直接吐槽車商：「關稅降了為什麼要降價？不爽自己開公司賣便宜的車」、「車商不會這麼佛心大降價的啦」、「賣不動就裁員，缺工直接減產」。也有人強調，「外匯車啟動啊，不降就買外匯車」、「總代理不降，可以預期外匯車一定賣翻」，看好市場自有機制逼價下修。

同時，也有不少聲音表態「等爆！又不急！急的是車商能撐過海風？！」「你不降、別人想搶業績降，你將不降？」、「大家一起講好不要買」。部分留言則嘲諷車商話術老掉牙，「牛奶降稅價有便宜嗎」、「業務整天講牛奶，沒別的話術了嗎」。

另一類留言聚焦停車風險：「三萬輛等不到盤子的車大概要跳水賣」、「長期日曬雨淋烤漆不會受損嗎」、「海風一個月有很傷嗎」，並呼籲「買車時記得挑出廠日期」。

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