關稅就是要拖過「大罷免」再公布！輿論狂轟：屆時跪好跪滿不要不信

美國關稅懸而未決，外交部最新說法雖釋出「多項關鍵議題已凝聚初步共識」的訊息，但PTT網友看破手腳，直指政府此舉明顯是要拖到7月26日大罷免之後才公布結果，嘲諷「跪好跪滿不要不信」。社群一面倒認為，在其他國家關稅數字陸續揭曉下，台灣遲遲不公布，背後原因不言而喻。

外交部強調，已與美國進行多輪談判，並針對重要議題達成共識，將持續降低對等關稅衝擊、爭取產業機會。官方重申，對等關稅生效日期已延長至8月1日，台美仍在尋求「互惠互利」方案。但關於關稅細節，外交部始終保持低調，僅表示會和相關部會合作維護台灣利益。

然而，網友們一面倒酸爆「就是要拖過26號」，質疑這波消息根本沒有實質內容，只剩空話、避重就輕。留言如「太好了，這樣是不是近期就有好消息了」、「70趴啦不然早就大內宣了」、「共識就是726以後再宣布？」大量浮現，直指官員用語反覆，目的是避免在大罷免前引爆輿論反彈。

更有網友以實際數據對比，指出台灣是前十大貿易國中唯一還沒公布關稅的國家，「前10貿易對象就剩台灣沒開獎了，到底是發生什麼事？」、「好消息會不吹，沒公布就是唬爛」、「談判專家盡全力再拖11天」，各種揶揄、諷刺全面開火。

有人更點名：「穩了，哪種穩不好說」、「你信嗎？呵呵」、「共識（X），讓步（O）」，對談判前景徹底失望。

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