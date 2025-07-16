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川普宣布印尼關稅19％！被瘋狂吐槽：「波音爛貨」狂買50架

聯合新聞網／ 綜合報導
川普公布與印尼新關稅協議，PTT網友質疑「波音大禮包」成常態，台灣恐難置身事外。美聯社
川普公布與印尼新關稅協議，PTT網友質疑「波音大禮包」成常態，台灣恐難置身事外。美聯社

美國總統川普再度出手，宣布與印尼達成貿易協議，對印尼產品徵收19%關稅，同時要求印尼大量採購美國能源、農產品及50架波音飛機。這項協議消息一出，立刻在PTT引發熱烈討論，不少網友質疑「波音爛貨又推銷出國」，更有人點出台灣是否也面臨相同壓力，關稅與採購議題再掀波瀾。

根據川普公開說法，印尼原先可能面臨32%高關稅，如今降為19%，但條件是必須採購150億美元美國能源、45億美元農產品與大批波音飛機。PTT上有網友反問：「印尼買50架波音，台灣要買幾架？」並嘲諷「波音我們不是也被迫買了一堆，肯定能20%以下吧？」還有網友認為，「美國一直是流氓國家啦，只是之前裝一下，現在完全不演就是吃定你了。」

在討論串中，部分網友聚焦波音產品品質與交貨爭議，認為「50架波音很便宜好嗎，哪來鄉下人」、「華航買的飛機都還沒交貨還要買？」也有人酸台灣各種採購案早已「能買的都買了」，但「再來要飛哪？」甚至有人質疑「大概要賣我們黃豆吧，還是米也要我們吞」。

也有一派網友從貿易立場和經濟角度切入，直言「每個國家需求不一樣，買飛機對台灣來說反而簡單」、「這樣不如不要美國市場吧，失去的更多」。另有網友表示擔憂：「藥品關稅有說要200%了，晶片啊，一堆人和美國談心，我看美國準備好怎麼用高關稅讓你覺得移去美國還比較有賺頭。」

不少網友更對於美國強勢的經貿手段表達無奈，留言如「美國只要錢沒有要交貨，跟軍購一樣，交不了貨」、「軟土深掘，這次談判感覺立場軟到爆，應該會被掘很深，唉」，顯現對台美及美印關稅談判的普遍焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 貿易協議 美國 波音 川普

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