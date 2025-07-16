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他丟美債後再買回「重壓TMF」 看好價差收益漲！遭酸又一隻債蛙

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議美債投資。（路透）
網友熱議美債投資。（路透）

美債該買了？一名網友在PTT分享自己的投資策略調整，原先均衡配置於SSO、TQQQ與美元資產，如今因應全球政經氣氛詭譎、美債殖利率逼近5%、股市技術指標過熱等因素，決定大幅加碼美國長天期公債ETF「TMF」。此舉引發網友熱議，不少人對其大膽重壓三倍槓桿債券的操作表示驚訝，留言在「你會輸」與「你會贏」之間分歧對立，激起投資版一波激辯潮。

原PO指出，美債殖利率再上空間有限，若進一步跌破5%將具備價差收益機會，並強調自身目標為資本利得，而非領息，因此決定將SSO降至8%、美元部位調整至34%、TMF則加碼至58%，同時仍保留部分輝達ETF以參與成長動能。

不少網友對此策略表示支持，認為「TMF就是賭急降息，方向清楚」、「CPI若走軟，美債多頭就要來了」、「長債殖利率到頂時就是勝負關鍵」。也有投資人認為該操作思路有條理，配置明確，「賺價差才是目的，利息不重要」、「股市高點佈局債券沒問題」。

然而質疑聲音也未曾停歇。有人嘲諷「債蛙又來了」、「破底再破底，美債愛好者前仆後繼」、「想安心卻買TMF？這是煉金還是玄學」。也有網友提醒「三倍槓桿損耗很兇，長抱容易受傷」、「這波會不會中還得看CPI與川普嘴砲程度」。

也有不少網友討論原PO的操作與心理狀態是否一致。有網友指出，原PO語言中透露尋求避險與穩定的心態，但實際卻選擇高度波動商品TMF，認為其「知行難合一」。另有人跳出解釋，「TMF這種商品本來就是給有交易策略的人使用，並非單純保守資產」。

總體而言，這場關於「重壓美債正三」的調倉策略大論戰，反映出在地緣風險、政策變數與資產價格波動之間，投資人正積極尋求對應方案，也顯示債券ETF正逐步從避險商品轉為策略性操作工具，值得後續關注其成效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資產 美債 PTT ETF

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