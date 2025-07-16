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證交所擴大開戶對象！網憂「移工炒股」人頭戶風險：割外勞韭菜

聯合新聞網／ 綜合報導
證交所宣布將自10月起開放「無戶籍國民」可開立證券帳戶。聯合報系資料照
證交所宣布將自10月起開放「無戶籍國民」可開立證券帳戶。聯合報系資料照

證交所宣布將自10月起開放「無戶籍國民」可開立證券帳戶，引起網友熱烈討論。有人認為政策背後有助於普惠金融，但也不乏質疑聲音，擔心將成為詐騙集團與人頭戶的溫床。「準備收割外勞了嗎？」「割韭菜割到黑戶？」等留言紛紛出現，甚至有人戲稱未來將出現「移工股神」、「黑戶抬轎」等新奇景象。

根據證交所說明，考量部分中華民國國籍但無戶籍者不具備現行開戶規範所需文件，將開放持有「台灣地區居留證」、我國護照、具辨識力之身分證明等文件的無戶籍國民，可在券商開立證券帳戶。此舉目標為擴大金融包容性，落實普惠金融政策。

該新聞PTT引起關注，有網友直言「應該是給被除籍的海外台灣人一個管道」，也有人懷疑「這麼做是不是幫某些族群洗錢？」、「違約交割誰賠？」對政策細節與風險表示擔憂。另有人調侃「外勞炒股」、「逃逸外勞概念股」、「大陸人想買台積電有機會了」，將焦點轉向移工、外國人與兩岸資金。

不少留言將政策與人頭帳戶、詐騙集團操作連結起來，認為開放後若審核鬆散恐導致金融秩序混亂。「詐騙集團首腦笑了」、「黑戶抄底違約誰負責」、「新住民會變韭菜嗎？」另有網友強調「新制開戶難度仍高，不是隨便能辦」，期盼券商端強化風控。

部分較具知識性的回應則澄清，無戶籍國民並非外國人或移工，而是如「長期旅外遭除籍」、「未掛戶籍的新生兒」等具有中華民國國籍但未設籍之人，也有網友舉例「黃仁勳」、「王貞治」可能屬於此類。整體留言呈現高度分歧，顯示政策雖具包容性，仍須在執行面與風險管理間取得平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韭菜 證交所 移工 戶籍 PTT

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