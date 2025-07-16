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外資空單遭嘎爆？黃仁勳一句話點燃行情 網嗨喊：兩萬三今天見

聯合新聞網／ 綜合報導
Nvidia輝達執行長黃仁勳。(路透)
Nvidia輝達執行長黃仁勳。(路透)

外資在台指期部位達6萬口空單創歷史新高，原本市場對結算日氣氛緊張，但就在輝達NVIDIA）創辦人黃仁勳透露H20晶片獲准出口中國後，台股強勢上攻，大漲逾270點，網友笑稱「皮衣刀客一出手，小兒只能乖乖被宰」，並預測「今天兩萬三不是夢」，空單恐成最大輸家。

據媒體報導，受到輝達利多消息帶動，台指期15日早盤快速上衝300點，最高來到22,882點，加權指數同步觸及22,888點，成交金額也同步放大，市場預期16日結算恐讓外資面臨強勢回補壓力。外界關注這波史上最大空單是否會被嘎到脫褲，也考驗外資轉倉與避險布局能力。

發文網友看好後市直言「6萬口空單？笑話」，認為黃仁勳的發言等同給市場打強心針，並以「小兒只能被宰」嘲諷外資必敗。他更喊話「明（今）天兩萬三，大家說好不好？」展現對台股結算行情的樂觀期待，並對市場上某些看空言論發出警告：「麻煩川投顧今天不要再講幹話了！」

網友留言中充滿「嘎爆」氛圍，許多人高喊「外資要回補了，嘎到哪去？」、「散戶大媽齊心協力嘎死外資」，甚至將台指期結算目標鎖定在「致敬2330，明天收23300」。也有網友認為空單其實是避險操作，左手空右手多不一定會輸，「外資又不是傻子」，轉倉策略早已展開。

另一方面，也有部分網友提醒市場「小心川普又來亂」，直言「川皇早上醒來又發推，就能震盪行情」，對後續變數保持保留態度。不過整體而言，討論區情緒偏多，諷刺空軍「天天放利空也擋不住多頭列車」，並表示「被嚇著賣股的才是真可憐」，更有人酸「記者專業放恐慌，投信多單都不講」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 避險 輝達 川普 外資 台股 NVIDIA

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