「TMD」會是台股今年走勢…蛤不是罵髒話？股添樂：台積電、聯發科、台達電
今年台股的走勢，如果要用一句話形容，我會說：TMD！
不要誤會，今年台股大部分股票都下跌的背景下，指數還能撐在高檔，靠的是前5大權值股中的：
TSMC（台積電）：漲3.24%
MediaTek（聯發科）：漲4.47%
Delta（台達電）：漲14.19%
尤其是台達電，今年受惠AI基建與HVDC高壓直流題材，6月以來已經漲3成，股價順便創了歷史新高，目前位居台股第4大權值股。
到了下半年，台達電還會這麼強嗎？我不知道，不過台股要續強，TMD肯定少不了！不是台達電、就是台積電、要嘛聯發科，不然就鴻...
算了！它今年不強，跳過。
要不3選1抽籤買一隻，要馬打包放進組合池，下面整理幾檔TMD合計占比最高的ETF，其實今年表現都不錯！
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