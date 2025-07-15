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「TMD」會是台股今年走勢…蛤不是罵髒話？股添樂：台積電、聯發科、台達電

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股今年雖多數個股走弱，但「TMD」（台積電、聯發科、台達電）三大權值股撐起大盤表現，台達電更因AI題材大漲創高。路透
台股今年雖多數個股走弱，但「TMD」（台積電、聯發科、台達電）三大權值股撐起大盤表現，台達電更因AI題材大漲創高。路透

今年台股的走勢，如果要用一句話形容，我會說：TMD！

不要誤會，今年台股大部分股票都下跌的背景下，指數還能撐在高檔，靠的是前5大權值股中的：

TSMC（台積電）：漲3.24%

MediaTek（聯發科）：漲4.47%

Delta（台達電）：漲14.19%

尤其是台達電，今年受惠AI基建與HVDC高壓直流題材，6月以來已經漲3成，股價順便創了歷史新高，目前位居台股第4大權值股。

到了下半年，台達電還會這麼強嗎？我不知道，不過台股要續強，TMD肯定少不了！不是台達電、就是台積電、要嘛聯發科，不然就鴻...

算了！它今年不強，跳過。

要不3選1抽籤買一隻，要馬打包放進組合池，下面整理幾檔TMD合計占比最高的ETF，其實今年表現都不錯！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 2454聯發科 2330台積電

股添樂 股市新觀點

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