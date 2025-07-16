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美智庫示警台灣地緣風險！網酸「台積電送川普」優勢早沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普關稅政策再掀台美經貿爭議，儘管台灣半導體優勢備受肯定，PTT網友對美國真誠度產生質疑，批評「台積電產能外移美國」，憂心台美信任裂痕與地緣風險加劇。 路透
川普關稅政策再掀台美經貿爭議，儘管台灣半導體優勢備受肯定，PTT網友對美國真誠度產生質疑，批評「台積電產能外移美國」，憂心台美信任裂痕與地緣風險加劇。 路透

川普關稅政策風波再起，儘管台灣擁有無可取代的半導體優勢，美國智庫卻警告台灣恐面臨更大的地緣風險。一名PTT網友分享相關新聞並強調「有優勢就有籌碼」，認為台積電對美投資與台灣擴廠計畫足以安定局勢，但此番言論引發網友嘲諷「GG都送去美國了還談什麼優勢」、「穩了？恐成這樣」，更有留言狠批川普與美國對台策略根本是假友誼、真剝削。

根據媒體報導，美國外交政策研究所學者佛里德曼警告，台灣對美國的信任度正在下滑，關稅議題背後其實潛藏長期地緣經濟衝擊。報告指出，即便台美最終談成協議，也難修補雙邊信任裂痕，尤其美國一邊歡迎台積電赴美設廠，一邊又未明確排除台灣於關稅名單外，可能影響台灣的戰略地位與談判籌碼。

原PO看到新聞後強調「只要半導體優勢還在，就有得談」，認為台灣仍不可取代，台積電擴廠與千億美元投資足以保障地位。他進一步喊話投資人「可以放心了吧」，表達對台美經貿局勢的信心。不過，網友們多半不買單，有人反嗆「你台灣人是能放什麼心？GG產能都跑去美國了」，也有人直言「這根本是『美國搶走晶片』的故事劇本」。

留言中不乏質疑美國誠意者，有人批評「美國只看自己利益，台灣只是工具人」、「嘴上說盟友，實際要你掏錢、交出武器」，還有網友酸川普政策根本是「讓你交出籌碼，卻不給保障」，指出這種經濟壓迫手段早已見怪不怪。部分網友更以「美國人本來就這樣，以前裝，現在不演了」評論川普政府不再掩飾的強硬策略。

也有一派網友延伸到對美國的信任崩解現象，有人引述「民調下滑」、「信任裂痕擴大」等報告內容，指出即使台積電投資再多，也無法換取真正保障，「美國要不要保護你，是看它的利益，不是你的死活」。還有人感嘆「台灣才多大，卻一直被拿來當棋子」，直言「川普當選就是一場災難」，質疑美國是否仍值得信賴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普 台美 台積電 半導體 PTT

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