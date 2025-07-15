傳台灣關稅「大罷免」後才公布…行政院低調回應！遭嗆：不敢正面回應就是真的

美國總統川普近期已公布多國新一輪關稅措施，卻遲遲未見台灣相關稅率出爐，引發PTT股板熱議。有網友質疑，美方是否會等到7月26日台灣「大罷免」投票後，才公布針對台灣的關稅稅率？對此，行政院透過新聞稿回應，強調台美雙方談判進入最後關鍵，「就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間」，強調會在期限前努力完成協議，但未正面回應是否真的延後公布。

消息一出，不少網友將焦點放在行政院的態度，有人直言「不敢正面回應，那就是證實了這是真的」、「無法證實那看來是真的了，不然早就告了」，認為政府低調帶過、未強烈否認，反而增添謠言可信度。也有一派網友認為，「怎麼可能能控制川普的嘴，這傳聞誰會信」、「台灣管得住川普的嘴....胡說八道」，質疑美國總統會配合台灣選舉時間延後宣布。

討論串中，部分留言認為拖延公布恐對台灣不利，「如果條件好，一定早點公布，大罷免成功率提高，延後...不妙！」、「越晚公布越慘吧，更沒有時間再談一次」，擔憂關稅數字不樂觀。另一方面，也有網友冷酸回應，「DPP管得動美國總統，超強」、「能管住川普的嘴，不就能統治地球?」，甚至直言「民進黨可以控制川普的發文喔 會信的呵呵」。

至於延後公布是否屬於利益交換，也有網友分析「這常理說，我們肯定有提這個要求，而照道理說，就是拿更大的讓步來談，一切都是利益交換而已」、「晚個幾天公布，換八門全開+跪舔到底，我覺得是滿划算」。

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