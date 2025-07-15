快訊

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

輝達恢復H20中國銷售！PTT網：老黃又贏、全力噴發

聯合新聞網／ 綜合報導
NVIDIA宣佈恢復H20在中國銷售，AI產業話題再掀熱潮。PTT網友瘋喊老黃又贏，市場聚焦全球供應鏈和股價動向。（路透）
NVIDIA宣佈恢復H20在中國銷售，AI產業話題再掀熱潮。PTT網友瘋喊老黃又贏，市場聚焦全球供應鏈和股價動向。（路透）

NVIDIA 15日宣布，將恢復H20產品在中國的銷售，並推出全新完全合規GPU，獲美國政府授權許可。消息一出，社群瞬間沸騰，討論串不到一小時就吸引大量留言，許多人高喊「又要to the moon？」、「老黃又贏」，盤前股價一度突破170美元大關。

本次H20重返中國市場，外界解讀為NVIDIA順利拿到美方綠燈，持續穩住全球AI算力需求主導權。有網友直言「中共同路人+1」、「舒服，USD ETF又要噴了嗎」、「老黃能補上中國市場這塊，太讚了」。也有人戲稱「賣不出去了 慘」、「H20本來中國專屬，台灣哪些人會覺得贏了？！」

此外，有人認為這次NVIDIA與美中官方的互動，證明科技產業全球利益還是大於政治對立。相關族群如散熱、AI供應鏈也同步帶量急拉，讓不少投資人感受到「AI宇宙級噴發」。

對於市場反應，也有部分網友抱持謹慎「H20就降級版產品」、「會不會只是做做樣子，私下還是買更高階的？」、「最好是沒人要，閹割版也是屌打華為」。但多數人仍對NVIDIA後市看好，甚至喊出「要破5兆了」、「挑戰200」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 供應鏈 中國市場 NVIDIA H20

延伸閱讀

加權指數與台指期逆價差過大 反向ETF不漲反跌

高股息6％是常態？被嗆「狗屁」：0056、00878、00919這輪操作讓長榮漲跌已無法帶動

9點44分台股大盤直接突然爆拉？直雲：因為市場快訊傳「這件事情」

黃仁勳、雷軍合體現身北京…老謝預言又被打臉？酸民：輝達AI盛世還沒到轉折點

相關新聞

輝達恢復H20中國銷售！PTT網：老黃又贏、全力噴發

NVIDIA 15日宣布，將恢復H20產品在中國的銷售，並推出全新完全合規GPU，獲美國政府授權許可。消息一出，社群瞬間沸騰，討論串不到一小時就吸引大量留言，許多人高喊「又要to the moon？」

黃仁勳、雷軍合體現身北京…老謝預言又被打臉？酸民：輝達AI盛世還沒到轉折點

黃仁勳現身北京與小米雷軍同框，合照瞬間在微博瘋傳。針對美國政府憂慮中國軍方使用輝達晶片，黃仁勳強調「中國不需要輝達技術打造軍隊」，這番說法也被外媒解讀為對美方晶片禁令的回應。 PTT網友則開始酸

9點44分台股大盤直接突然爆拉？直雲：因為市場快訊傳「這件事情」

為什麼9:44分盤中大盤突然爆拉！ 因為市場快訊傳NVIDIA在中國恢復H20（全世界都是用這快訊軟體是簡體的不要在意），帶動全台股AI股全部都活起來，真的非常地強勢，加上川普昨天表示川普要砸7

哈塞特稱川普有權撤換鮑爾 網曝陰謀論：靠輿論逼人請辭

川普政府可能尋求提前撤換聯準會主席鮑爾的消息，再度引發金融圈與PTT熱議。一名網友轉貼新聞直指：「聯準會主席沒辦法開除，沒事，我就找事來搞你。」並指出川普透過經濟與預算官員聯手施壓，意圖逼鮑爾知難而退，即使整修案經費未用納稅錢，也照樣被「炎上」。

川普再放大絕！嗆俄50天內不談判就課100％關稅 網嘲：TACO又來了

美國總統川普又有驚人之舉，台灣時間14日晚間與北約秘書長會談時放話，若50天內無法促成烏俄和平協議，美方將對俄羅斯祭出「非常嚴厲的100%關稅」，同時更把分發先進武器給烏克蘭的工作交給北約統籌，形同再

三元能源工廠爆炸⋯最重罰500萬！網曝「停工」是關鍵打擊

台泥集團旗下三元能源高雄鋰電池廠14日清晨爆炸起火，造成15人受傷並引發空污爭議。市長陳其邁緊急坐鎮並勒令全面停工，最高恐罰500萬元。PTT股板有網友指出，相較於台泥企業規模，罰款「根本是九牛一毛」，真正的衝擊來自於勒令停工的命令，引發網友熱議儲能安全與高雄工安環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。