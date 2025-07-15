輝達恢復H20中國銷售！PTT網：老黃又贏、全力噴發

NVIDIA 15日宣布，將恢復H20產品在中國的銷售，並推出全新完全合規GPU，獲美國政府授權許可。消息一出，社群瞬間沸騰，討論串不到一小時就吸引大量留言，許多人高喊「又要to the moon？」、「老黃又贏」，盤前股價一度突破170美元大關。

本次H20重返中國市場，外界解讀為NVIDIA順利拿到美方綠燈，持續穩住全球AI算力需求主導權。有網友直言「中共同路人+1」、「舒服，USD ETF又要噴了嗎」、「老黃能補上中國市場這塊，太讚了」。也有人戲稱「賣不出去了 慘」、「H20本來中國專屬，台灣哪些人會覺得贏了？！」

此外，有人認為這次NVIDIA與美中官方的互動，證明科技產業全球利益還是大於政治對立。相關族群如散熱、AI供應鏈也同步帶量急拉，讓不少投資人感受到「AI宇宙級噴發」。

對於市場反應，也有部分網友抱持謹慎「H20就降級版產品」、「會不會只是做做樣子，私下還是買更高階的？」、「最好是沒人要，閹割版也是屌打華為」。但多數人仍對NVIDIA後市看好，甚至喊出「要破5兆了」、「挑戰200」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。