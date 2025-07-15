黃仁勳、雷軍合體現身北京…老謝預言又被打臉？酸民：輝達AI盛世還沒到轉折點

黃仁勳現身北京與小米雷軍同框，合照瞬間在微博瘋傳。針對美國政府憂慮中國軍方使用輝達晶片，黃仁勳強調「中國不需要輝達技術打造軍隊」，這番說法也被外媒解讀為對美方晶片禁令的回應。

PTT網友則開始酸起知名財經評論員老謝「老謝又要氣到預言輝達走下坡了」、「謝金河：輝達盛世可能到了轉折點。準」。更有人認為，黃仁勳多年前還在小米發表會上自稱米粉，如今已經成為全球AI霸主。

也有網友用幽默口吻反嗆「灣灣要哭了」、「解放軍是不敢用吧，誰知道裡面有沒有監控程式」，甚至有人質疑「商人的嘴根本不能信，老黃完全沒辦法預防解放軍用老黃的算力」。

在中國H20晶片傳出恢復銷售的背景下，輝達再度成為市場焦點，網友們看好股價繼續創高，也有網友認為「只能說不知道老黃怎麼搞定川普的，居然能解禁賣給中國這些晶片，太爽」。

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