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9點44分台股大盤直接突然爆拉？直雲：因為市場快訊傳「這件事情」

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
NVIDIA中國H20解禁、川普拋700億美元AI利多，盤中台股AI六虎將同步強彈，包括緯創、廣達、台燿、貿聯-KY、奇鋐、台達電全線大漲，帶動大盤9:44爆量拉升，市場AI熱潮再現。本報資料照片
NVIDIA中國H20解禁、川普拋700億美元AI利多，盤中台股AI六虎將同步強彈，包括緯創、廣達、台燿、貿聯-KY、奇鋐、台達電全線大漲，帶動大盤9:44爆量拉升，市場AI熱潮再現。本報資料照片

為什麼9:44分盤中大盤突然爆拉！

因為市場快訊傳NVIDIA在中國恢復H20（全世界都是用這快訊軟體是簡體的不要在意），帶動全台股AI股全部都活起來，真的非常地強勢，加上川普昨天表示川普要砸700億美元拚AI與電力！這當然對於我們滿手AI股票是最有利。

現在美股的電子盤也相當地強勢，很多人都說川普亂搞憑什麼創高，因為關稅大家都覺得他會退縮，現在都只是協商狀態，但是川普上一任不斷地壓制中國，今年卻大開中國協商之門，加上中東解令，這些利多因素因為之前沒有，那當然就是要繼續噴高！

我們的六虎將因為全部都是AI股票，所以全部都表現地非常強勢，我們有六虎將：緯創、廣達、台燿、貿聯-KY、奇鋐和台達電，全部都賺錢的感覺真的很好，相信直雲相信AI。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 大盤 台股 NVIDIA H20

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