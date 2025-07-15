川普再放大絕！嗆俄50天內不談判就課100％關稅 網嘲：TACO又來了

美國總統川普又有驚人之舉，台灣時間14日晚間與北約秘書長會談時放話，若50天內無法促成烏俄和平協議，美方將對俄羅斯祭出「非常嚴厲的100%關稅」，同時更把分發先進武器給烏克蘭的工作交給北約統籌，形同再升級對俄施壓力道。

回顧過去，川普曾多次聲稱能迅速結束烏俄戰爭，但半年多來局勢依舊膠著。如今他公開砲轟普丁「沒誠意」，強調若俄國繼續拒談，甚至還有國會議員提案，對購買俄羅斯石油、鈾等產品的國家進口商品課徵高達500%關稅。

這次重大聲明一出，PTT網友瞬間炸鍋，許多人對川普的「課關稅」劇本感到無感甚至反感。有人酸：「這不就等於對中國課500%關稅」、「白痴，越來越小丑化了」、「又要TACO了」。也有網友認為制裁對俄國根本沒差，「俄國被制裁多久了，關稅能幹嘛」、「兩國幾乎快沒貿易往來了」、「俄國有差嗎，被西方制裁這麼多年怎不喊1000%」。

另一派則以全球供應鏈角度分析，「買最多俄羅斯石油是印度」、「要對中國、印度課500%的關稅了嗎」、「美國自己買能源原物料課關稅不是自己搞自己」。不少人對於川普不斷用關稅作為外交槓桿表達失望：「川普的腦袋只有關稅而已嗎，沒有其他東西了嗎」、「關稅帝君，關稅統治全世界」。

總結網路風向，這波川普「50天最後通牒」不僅沒讓多數網友感到威嚴，反而成了「嘴砲再一樁」的社群梗，大家更關注的是——這次，川普會不會真的動手？還是又「TACO」縮回去了？

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