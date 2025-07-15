川普關稅信已寄25國！他猜8/1會「來真的」：股市越撐越會實施

美國總統川普7月初向全球25個貿易夥伴發出關稅警告信，聲明若未在8月1日前達成協議，將對其商品課徵新一輪關稅。這項舉動被部分人解讀為談判手段，但一名PTT網友則從川普個性分析指出，若股市持續上漲、經濟數據穩定，「川普就會覺得沒壓力，8月1日照樣實施」，此觀點引發網友大膽預測是否會「TACO」再現。

根據媒體報導，川普日前已向多達25國寄發關稅通知信，並將實施日期定於8月1日，多數信函措辭類似，僅巴西、加拿大、歐盟與墨西哥另附針對議題。該政策起源於川普4月提出的「10%基準關稅」與「對等關稅」構想，其後數度宣布暫緩，外界普遍認為這是談判戰術，真正實施與否仍有變數。

對此，原PO提出不同觀察角度，他認為目前市場普遍預期川普會「又演一次」，導致股市照樣上漲，這反而強化川普對市場穩定的信心，因此最終可能會「不演了、直接來真的」，直言「稅收增加、通膨穩定，川普就敢實施」。他也反問「還是大家覺得他會繼續當TACO？」以此點出不確定性。

留言區立即湧入大量推文，絕大多數網友一致認為「TACO機率100%」，紛紛以「不是8月1號，就是8月2號TACO」、「川寶每次都先實施再TACO」、「連名字都被叫TACO不是沒道理」來調侃川普的反覆風格。也有人估算「87%、99%、101%」等各種搞笑比率，表示川普「絕對會再轉彎」。

不過也有網友持不同看法，指出這次「美股不跌反創新高」，顯示市場已經消化風險，川普未必會再延後。還有人以具體觀察角度分析：「這次各國沒談成的多，他可能會先課10%打底，再繼續談」、「只看會不會先炸一次股市，再TACO」。留言熱烈，戲謔與專業並陳，突顯市場對川普貿易政策的不確定性仍抱高度戒心。

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