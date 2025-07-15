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哈塞特稱川普有權撤換鮑爾 網曝陰謀論：靠輿論逼人請辭

聯合新聞網／ 綜合報導
川普周日再催職準會主席鮑爾辭職下台，說那會是「一樁好事」。路透
川普周日再催職準會主席鮑爾辭職下台，說那會是「一樁好事」。路透

川普政府可能尋求提前撤換聯準會主席鮑爾的消息，再度引發金融圈與PTT熱議。一名網友轉貼新聞直指：「聯準會主席沒辦法開除，沒事，我就找事來搞你。」並指出川普透過經濟與預算官員聯手施壓，意圖逼鮑爾知難而退，即使整修案經費未用納稅錢，也照樣被「炎上」。

根據媒體報導，美國國家經濟會議主席哈塞特表示川普「當然有權」在任期結束前撤換鮑爾，白宮也在研究是否具備相關法律依據。近來焦點集中於聯準會總部25億美元的整修案，據稱已超出原預算7億美元，引發白宮與預算局批評鮑爾「嚴重失職」，雖然聯準會否認興建VIP餐廳，仍難擋批評聲浪。

原PO觀察川普手法老練，形容整起事件根本是「輿論戰」，透過官員放話與媒體操作形塑鮑爾「浪費資源、搞特權」形象。更指出即便整修案資金來自聯準會自籌資金，並未動用公帑，也仍被作為攻擊藉口，呼籲「J鮑要撐住啊」。該文引起網友共鳴，不少人認為川普是要逼鮑爾自行請辭，手段比直接撤換更高明。

留言區熱烈回應，有人諷刺「找白宮預算局丟屎、找經濟會議放話，一整套操作超熟練」、「雞鴨飯伺候，已經準備Excel了」，也有人表示「川普不想髒手，就等鮑爾自己滾」、「這就是現代霸凌版本」。另有人懷疑川普是否真有權利解任聯準會主席，「這職位任期保障啊」、「就像想開除大法官一樣荒謬」。

另一方面，也有網友從另一角度質疑鮑爾本人，「你搞個整修25億，還超支7億，這不是凡爾賽宮是什麼？」、「修總部還能黑成這樣，怪不得川普盯上你」，甚至有人擔心整件事會拖累美債市場與聯準會聲譽，認為「這是聯準會獨立性與制度設計的重大考驗」。

整起事件儘管尚未有明確行動，但不少網友認為川普此舉已經成功向鮑爾與市場施加巨大壓力，甚至戲稱這是「台式羈押戰術的美國化實踐」，認為後續若爆出更多細節，「老鮑恐怕真的坐不住了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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