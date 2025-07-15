三元能源工廠爆炸⋯最重罰500萬！網曝「停工」是關鍵打擊

台泥集團旗下三元能源高雄鋰電池廠14日清晨爆炸起火，造成15人受傷並引發空污爭議。市長陳其邁緊急坐鎮並勒令全面停工，最高恐罰500萬元。PTT股板有網友指出，相較於台泥企業規模，罰款「根本是九牛一毛」，真正的衝擊來自於勒令停工的命令，引發網友熱議儲能安全與高雄工安環境。

根據新聞報導，該鋰電池廠為台泥耗資120億元打造的超級工廠，啟用僅一年即發生重大火警，現場火勢猛烈並伴隨爆炸聲。陳其邁宣布火警發生當下全面停工，強調「從嚴追責」，高雄環保局也指出違反《空污法》32條，將處以10萬至500萬元罰鍰，後續需檢討SOP執行情況。儘管官方強調現場未監測到毒性物質，仍引發網友質疑。

原PO在PTT發文感嘆，對台泥這類百億企業而言，罰款只是小事，重點在於如何度過高雄這個對勞安與空污把關最嚴的地方。他認為停工將成為企業壓力來源，也令人質疑當初的安全評估是否落實。他的觀點引發回應，有人認為「500萬打發乞丐」、「最後實罰應該只有1萬吧」，更有人諷刺「無毒？請去現場吸兩口」、「綠煙台灣之光」。

部分網友對鋰電池工廠的安全性提出疑慮，批評這樣的設施竟可設於靠近市區之處，「這是儲能還是儲爆？」「這下儲能設備會不會被當嫌惡設施」。也有不少人關注是否有政治與財團背景介入處理，有人酸說「這500萬應該還能打折」、「要震怒嗎？還是暖市長又來了」、「這樣還說無毒，台灣科技又進步了」。

另一派網友則以更廣的角度檢視儲能政策與綠能發展問題，指出「綠能不能犧牲安全」、「以後社區也要設儲能？大家真的敢裝嗎？」也有人認為此事恐怕讓投資人信心動搖，「台泥會不會直接噴掉」、「循環能源是不是變壁紙了」。該起火警雖然在短時間內獲得控制，但網友反應仍顯示民眾對儲能產業安全性有深刻疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。