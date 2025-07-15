川普預告課30％關稅⋯歐盟「報復模式」擬反制！網諷：復仇者聯盟上演

歐盟因應川普新一波關稅威脅，傳出積極拉攏加拿大、日本聯手反制，消息一出引發PTT熱議。一名網友分享相關新聞後形容「川普信一發，歐盟秒變報復模式」，直言720億歐元清單才是「和平談判的誠意」，引來許多網友諷刺美國正在自組「川普包圍網」，有人更笑稱「復仇者聯盟集結」、「這場大戲很精彩」。

根據媒體報導指出，歐盟與美國在汽車及農產品關稅談判陷入僵局，面對川普預告將對歐盟課徵30%關稅，歐盟執委會主席馮德萊恩宣布將延後反制措施至8月1日，同時已備妥針對245億美元美國商品的報復名單，並醞釀額外720億歐元的備選方案。歐盟並未動用反脅迫機制，但強調仍持續準備「進一步反制」，不排除未來加強與加拿大、日本等國協調合作。

原PO看完新聞後大感精彩，形容歐盟立場從「快要協議」瞬間轉為「快要報復」，不僅緊急尋求夥伴組隊抗美，更備妥反制方案施壓美方。他的觀察引起不少人共鳴，有網友以「軸心國」、「NBA明星賽：美國隊vs世界隊」等比喻形容局勢轉變，也有人提到「龍六、TACO、復仇者聯盟」等PTT經典哏進行調侃，顯示此波關稅戰充滿戲劇張力。

許多網友支持歐盟「硬起來」，認為聯手反制川普勢在必行，「世界該教訓美國了」、「川普吃相太難看，大家都受不了」，也有網友指出歐盟若結合中國與金磚國家，「真的會讓川普難以下台」。不過也有人持保留態度，質疑各國難以團結，「一堆散沙想聯合起來太難」、「川普只要TACO一下，聯盟就瓦解」。

另有部分網友將焦點轉向台灣角色，質疑「怎麼沒找我們？」「台灣要選邊站了嗎？」「又要當親兒子了？」，甚至有人反串說「反觀某殖民地正緊抱美腿」。面對全球貿易變局，許多網友既期待看到大國對抗場面，也憂心國際分裂與報復循環可能引發經濟混亂，網友憂心直呼「這波真的大場面，要開打了嗎？」

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